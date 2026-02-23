Montag, Februar 23, 2026
Aktuelles:
Brand eines Einfamilienhauses in Kleinmachnow

Am Abend des 22. Februars wurde der Polizei über die Regionalleitstelle ein Brand in einem Einfamilienhaus in Kleinmachnow gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache war es dort zu einem Brand gekommen.

Zwei Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen. Sie wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte das Feuer vollständig. Zeitweise waren über 70 Einsatzkräfte mit 18 Einsatzfahrzeugen vor Ort. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar und der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Am Brandort sind Spezialkräfte der Kriminaltechnik im Einsatz. Es wurde eine Anzeige wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Foto: Pixabay.com

