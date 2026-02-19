Kleinmachnow – Mutmaßlicher Betrüger gesucht

Die Kriminalpolizei ermittelt in einem Fall des Diebstahls von Geldkarten und deren anschließender missbräuchlicher Verwendung an einem Geldautomaten in Kleinmachnow.

Ein erster Geschädigter erstattete Strafanzeige wegen Diebstahls seiner Geldkarte. Er hatte seine Karte zuletzt am 02.10.2025 um 09:16 Uhr an einem Geldautomaten in Kleinmachnow genutzt. Unmittelbar danach kam es an diesem Standort zu zwei unberechtigten Abhebungen durch einen bislang unbekannten Täter. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 255 Euro.

Ein weiterer Geschädigter erstattete ebenfalls Strafanzeige wegen Diebstahls seiner Geldkarte. Auch er hatte seine Karte zuletzt am 02.10.2025 um 09:24 Uhr an einem Geldautomaten in Kleinmachnow verwendet. Bereits um 09:28 Uhr erfolgte dort eine unberechtigte Abhebung in Höhe von 260 Euro. Zudem wurde die entwendete Geldkarte am 06.10.2025 erneut missbräuchlich eingesetzt, wodurch ein weiterer Schaden entstand. Der Gesamtschaden beläuft sich in diesem Fall auf 6.400 Euro.

Durch das betroffene Geldinstitut wurde entsprechendes Video- und Bildmaterial zur Verfügung gestellt. Dieses zeigt, dass in beiden Fällen derselbe bislang unbekannte Täter die Geldkarten verwendete. Trotz weiterer Ermittlungsmaßnahmen konnte die Identität des Täters bislang nicht festgestellt werden.

Fotos: Polizeidirektion West