200 Brote für die Tafel Potsdam gespendet

Das Berliner Ehepaar Wolfram und Doris Klare sowie der Beelitzer Bäckermeister und Brotsommelier Tobias Exner haben gemeinsam 200 Brote für die Tafel Potsdam e. V. gespendet. Diese werden kurzfristig an die Kunden der Tafel ausgegeben. Der Verein holt monatlich etwa 100 Tonnen Lebensmittel von Supermärkten ab, sortiert sie und verteilt sie in den Ausgabestellen in Potsdam, Werder und Teltow.

Hintergrund dieser Spende: eine Treueaktion der Bäckerei Exner, bei der das Ehepaar Klare auf 1.000 Punkte gekommen war, was 100 Broten entsprach. Exner hat die Spendenmenge dann verdoppelt. Für Tafel-Geschäftsführerin Imke Georgiew war die Aktion gerade auch wegen der anhaltend niedrigen Temperaturen sehr willkommen. Sie sagt: „Wir haben ja jeden Tag mit Lebensmittelspenden zu tun, aber 200 Brote auf eine Privatinitiative hin – das ist schon etwas Ungewöhnliches.“ Und Tobias Exner ergänzt: „Es bewegt mich sehr zu sehen, wie viele Menschen in unserer Region auf die Unterstützung der Tafel angewiesen sind – darunter auch viele, die trotz Arbeit kaum über die Runden kommen. Umso mehr bin ich dankbar dafür, so treue und zugleich großzügige Kunden wie das Ehepaar Klare zu haben.“

Der Verein Tafel Potsdam zählt rund 100 Mitglieder. Die tägliche Arbeit wird von 200 ehrenamtlichen Helfern und sieben festangestellten Mitarbeitern geleistet. Sie unterstützen an sechs Tagen in der Woche circa 2000 Menschen. Monatlich werden etwa 100 Tonnen Lebensmittel von Supermärkten abgeholt, sortiert und in den Ausgabestellen in Potsdam, Werder und Teltow verteilt.

Die Bäckerei Exner besteht seit 1928. Das Unternehmen wird heute in dritter Generation geführt und stellt seine hochwertigen Produkte traditionell und überwiegend aus regionalen Zutaten her. Mit seiner Frau Kathleen leitet Tobias Exner mehr als 250 Mitarbeiter an 35 Standorten. Exner hat den Betrieb 2008 von seinem Vater übernommen. Seitdem hat sich die Anzahl der Mitarbeiter verdoppelt.

Foto privat: Das Ehepaar Wolfram und Doris Klare aus Berlin, Tafel-Geschäftsführerin Imke Georgiew, Tobias Exner und Tafel-Mitarbeiterin Peggy Kiesling (von links) bei der Übergabe der 200 gespendeten Brote.

