Marktkauf-Marktleiterin aus Teltow als „Hausleiterin des Jahres” im deutschen Lebensmitteleinzelhandel ausgezeichnet

Beim diesjährigen Branchenwettbewerb „Supermarkt Stars“ sicherte sich Nicole Nötzelmann, Marktleiterin des Marktkauf Teltow, die Auszeichnung „Hausleiterin des Jahres 2026“. Mit ihrem herausragenden Engagement und der Motivation, die sich auf ihr gesamtes Team überträgt, hat sie die Fachjury überzeugt.

Die gelernte Kauffrau im Einzelhandel und Handelsfachwirtin mit der Zusatzqualifikation Personalführung und Entwicklung (Abschluss als Landesbeste) übernahm den Markt in Teltow kurzfristig nach der real-Übernahme im Jahr 2021. Zuvor war Nicole Nötzelmann bereits Leiterin bei Kaiser´s Tengelmann sowie anderer Märkte der EDEKA Minden-Hannover. Den Marktkauf Teltow steuerte sie auf Erfolgskurs und richtete ihren Blick dabei insbesondere auf die Nachwuchsförderung – im Übrigen auch als Prüferin der IHK. Im Jahr der Übernahme hatte der Markt keine Auszubildenden, mittlerweile befinden sich fünf Mitarbeitende in Ausbildung und dualem Studium, weitere fünf haben ihre Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Engagement, Ideenvielfalt und starke regionale Vernetzung

Sei es das „Backen mit Kids“, die „Pokémon-Tauschbörsen“, die eigenen Bienenvölker auf dem Dach des Marktes, Kuchenbasare, Lesungen, Yoga für Mitarbeitende, die Wunschbaum-Aktion zu Weihnachten, Modenschauen oder der „Lebendige Adventskalender“ – mit ihren Initiativen und Ideen setzt Nicole Nötzelmann immer wieder Akzente im Marktalltag und sorgt so für Kunden- und Mitarbeiterbindung. Auch den Kontakt zu Kitas, Schulen und Vereinen sowie den regelmäßigen Austausch mit dem Bürgermeister begreift sie als ihre Aufgabe, über ihr privates Umfeld steht sie auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten im Kundenkontakt. Zudem schafft ihr kooperativer Führungsstil Freiräume für Mitarbeitende und Führungskräfte im Marktkauf Teltow, in denen diese sich wohlfühlen.

„Die Auszeichnung bedeutet mir unglaublich viel. Ich möchte mich aber vor allem bei meinem Team bedanken: Ohne die Unterstützung und den Einsatz meiner Kolleginnen und Kollegen wäre das nicht möglich gewesen. Ich bin stolz darauf, was wir gemeinsam in den letzten Jahren erreicht haben, und freue mich auf alles, was vor uns liegt“, erklärt Nicole Nötzelmann.

Verliehen wird der Preis „Supermarkt Stars“ von der Fachzeitung „Lebensmittel Zeitung direkt“. Eine Fachjury, bestehend aus ausgewählten Vertriebsverantwortlichen der führenden Handelszentralen und Förderern der Auszeichnung, bewertet die Nominierungen auf Basis eines festen Kriterienkatalogs. Beim „Sommerfestival des Handels“ im Frankfurter Palmengarten am 16. Juni wurden nun Marktleiter, Hausleiter, Teams und Selbstständige aus dem Lebensmitteleinzelhandel geehrt.

Foto: EDEKA Minden-Hannover Stiftung & Co. KG