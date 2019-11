Golf brennt aus

Heute Morgen fing ein Pkw Volkswagen Golf während der Fahrt auf der L 76 von Großbeeren in Richtung B 101 n Feuer. Der Fahrer und seine Beifahrerin konnten sich unverletzt aus dem Fahrzeug retten und informierten die Polizei und Feuerwehr. Die Richtungsfahrbahn in Fahrtrichtung Teltow musste für die Lösch- und Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Es wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen, der den Brand ausgelöst hatte. Ab 08:00 Uhr konnte der Verkehr an der Gefahrenstelle vorbeigeleitet werden.

Stadtblatt online