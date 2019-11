Mobiler Autocheck in Teltow

Am 29. November von 10:00 bis 13:00 Uhr und am 2. Dezember zwischen 10 und 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr können ADAC-Kunden ihre Fahrzeuge in der Oderstraße 27 auf dem Parkplatz von Möbel Boss in Teltow kostenlos überprüfen lassen. Dort ist der ADAC Berlin-Brandenburg mit einem mobilen Prüf- und Servicemobil vor Ort.

Zum Winter/Herbst-Standardprogramm zählt die Überprüfung von Beleuchtungsanlage, Batterie- und Ladesystem und einen Frostschutztest. Für ADAC Mitglieder ist dieser Service kostenlos. Den Lichttest kann jeder Fahrzeughalter kostenfrei durchführen lassen. Außerdem werden Mitgliedern Funktionstests für die Klimaanlage oder Bremsflüssigkeit angeboten. Am Ende des Pkw-Sicherheitschecks wird ein schriftliches Prüfprotokoll mit Messergebnissen und nützlichen Hinweise angefertigt, mit dessen Hilfe der Werkstatt ein gezielter Reparaturauftrag erteilt werden kann.

Im Dezember machen die Service-Trucks im Land Brandenburg und in Berlin Station. In Berlin und im Land Brandenburg gibt es 10 bzw. 23 stationäre Prüfdienste, die nach Terminvereinbarung Kfz-Überprüfungen vornehmen. Alle Prüfdienste und Termine sowie weitere Informationen im Internet unter: www.adac.de/bbr-pruefmobil

Foto: ADAC/ Werner Popp