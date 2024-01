BER: Donnerstag keine Abflüge

Aufgrund des Warnstreikaufrufs der Gewerkschaft ver.di für die Luftsicherheitskräfte sind am Donnerstag, den 1. Februar, am BER keine Abflüge möglich. Auch ankommende Flüge können betroffen sein. Passagiere werden gebeten, sich bei ihrer Fluggesellschaft zum Flugstatus zu informieren.

Die Gewerkschaft ver.di hat das Sicherheitspersonal an elf deutschen Flughäfen zu einem ganztägigen Arbeitskampf aufgerufen. Am BER wird am Donnerstag kein Flugzeug starten. Wie die Gewerkschaft mitteilte, sollen die Beschäftigten der Fluggastkontrolle, der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und der Servicebereiche am BER ganztägig die Arbeit niederlegen. Ohne diese Beschäftigten können die Passagiere die Sicherheitskontrollen vor den Flügen nicht passieren. Der Warnstreik am BER beginnt laut ver.di um 03.30 Uhr und endet um 23.59 Uhr. Neben dem BER sind auch die Flughäfen Bremen, Hamburg, Hannover, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfurt, Frankfurt/Main und Stuttgart vom Streik betroffen. Einzig am Flughafen München soll nicht gestreikt werden.

Foto: Pixabay.com