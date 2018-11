Das große Krabbeln in Ruhlsdorf

Wenn Anton am Donnerstagsnachmittag mit seiner Mama die Kita Am Röthepfuhl betreten hat, ist sein Ziel das Spielzimmer mit dem Bällebad, in dem er sich munter tummelt. Doch immer, wenn sich die Tür öffnet, schaut er auf. Der dreizehn Monate alte Junge wartet auf seinen Freund Jonathan und auf Ben, Amaya und Johanna. Mit ihren Eltern besuchen sie regelmäßig die Krabbelgruppe und fühlen sich in dem dafür hergerichteten Raum sehr wohl.

Im März 2018 startete in der Ruhlsdorfer Kita die Krabbelgruppe für Kinder von sechs Monaten bis eineinhalb Jahren, ein Angebot, das in Kooperation mit dem Familienzentrum „Philantow“ umgesetzt wird.

„Wir wollten für junge Eltern vor Ort eine Begegnungsmöglichkeit schaffen, wo sie miteinander ins Gespräch kommen können“, sagt Erzieherin Liane Matiszent. Für fachliche Fragen steht Elternberaterin Frauke Strathmann vom „Philantow“ zur Verfügung. Von ihr erhalten die Eltern Hilfestellung zur Lösung kleiner und größerer Sorgen sowie Tipps und Anregungen für die gesunde Entwicklung ihres Nachwuchses.

Die Krabbelgruppe wurde von den Ruhlsdorfern dankbar angenommen. Nicht nur als Elterntreff, sondern auch als Vorbereitung auf den späteren Kita-Besuch der Kleinen.

„Den Kindern sind die Räumlichkeiten und die Erzieherinnen bereits vertraut, das erleichtert später die Eingewöhnung. Das wissen die Eltern zu schätzen“, betont Matiszent.

Das Team um die Leiterin der Kita, Sabine Luthardt, hatte sich diesem Angebot, das in vielen anderen Kitas von „MenschensKinder Teltow“ in Form von Eltern-Cafès angeboten wird, ganz bewusst geöffnet und in ihr Haus geholt. „Wir wollen stärker zu einer Zusammenarbeit mit den Eltern kommen, die von gegenseitigem Vertrauen, aber auch Anerkennung geprägt ist. Wenn wir schon vor der Kita-Zeit beginnen und die Eltern uns kennenlernen, wissen sie zum einen, wohin sie ihr Kind später geben,, wenn sie wieder arbeiten gehen, aber sie kennen auch uns und unsere Werte – was uns am Herzen liegt. Wertschätzung, Respekt, Wärme und Zuwendung – das ist das, was Kinder von uns Erwachsenen brauchen, um gesund aufwachsen und sich optimal entwickeln zu können“, so Luthardt. Es soll keine Floskel sein, dass die Kita-Frauen stets überlegen, was das Beste für das Kind ist – die Eltern können es an diesem kleinen Ausschnitt des Kita-Alltags erleben. Und Kinder brauchen Kinder. „Hier bei uns in der Krabbelgruppe machen die Kleinen erste Gruppenerfahrungen, die sie in ihr Leben mitnehmen, betont die Kita-Leiterin.

Doch ist das Angebot nicht nur Ruhlsdorfern vorbehalten, gern können es auch junge Eltern aus Teltow und der Region nutzen. Gegenwärtig sind in der Krabbelgruppe noch einige Plätze frei.

Der Treff findet jeden Donnerstag von 15 bis 16.30 Uhr in der Kita Am Röthepfuhl, Güterfelder Straße 35/36, statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Interessenten melden sich bitte bei Frauke Strathmann, Tel. 015901056949.

Fotos: Kommunikationsmöglichkeit für die Eltern und Spielspaß für die Kinder bietet die krabbelgruppe in der Kita Am Röthepfuhl in Ruhlsdorf.

Text: PM/ Foto: M. Kuhlbrodt