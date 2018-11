Bürgerhaushalt Kleinmachnow – das wurde bisher umgesetzt

2018 hatten die Kleinmachnower erstmals die Möglichkeit, sich über den Bürgerhaushalt in die gemeindlichen Planungen einzubringen. Was aus den Vorschlägen geworden ist, die in der Abstimmung die Plätze 1 bis 10 belegten, ist im Rechenschaftsbericht nachzulesen, der nun als Abschluss des Bürgerhaushaltes 2018 vorliegt. Auch viele weitere Informationen rund um den organisatorischen Ablauf sind darin zu finden, und nicht zuletzt das Fazit sowohl der Verwaltung als auch einiger Fraktionen. Der Rechenschaftsbericht ist unter www.kleinmachnow.de/Bürgerhaushalt nachzulesen und kann auch als PDF heruntergeladen werden. Außerdem liegen in gedruckter Version Leseexemplare sowohl in der Bibliothek als auch auf der Galerie im 1.OG des Rathauses in Kleinmachnow aus.

Text/ Foto: Gemeinde Kleinmachnow