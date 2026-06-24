Stahnsdorf – Rohrleitungsbau in Sommerferien

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Der Teltow“ erneuert über sechs Wochen Trink- und Schmutzwasserleitungen zwischen dem Stahnsdorfer Hof und Teltow. Die Wilhelm-Külz-Straße (K 6960) wird während der Sommerferien 2026, also vom 9. Juli bis 22. August, zur Einbahnstraße.

Betroffen ist der Abschnitt ab Stahnsdorfer Hof bis zum Ortsgrenze nach Teltow.

Die dortige gut einen Kilometer lange und aus Arbeitsschutzgründen halbseitig gesperrte Fahrbahn können motorisierte Verkehrsteilnehmer ab der Kreuzung Stahnsdorfer Hof lediglich in Richtung Teltow befahren, während in Gegenrichtung (Stahnsdorf bzw. Potsdam) ab dem Kreisverkehr Saganer Straße über Rudongstraße-Biomalzspange-Quermathe-L77 umgeleitet wird. Grund für die Einschränkungen sind dringend erforderliche Tiefbauarbeiten des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Der Teltow“, die aufgrund ihres Ausmaßes unbedingt in einen längeren Ferienzeitraum gelegt werden sollten.

Es handelt sich um die Sanierung von Schmutz- und Trinkwasserleitungen, die seit April 2026 bereits im ersten Bauabschnitt (Wilhelm-Külz-Straße im alten Stahnsdorfer Ortskern) weitestgehend störungsfrei verlaufen, nun jedoch für den zweiten Bauschnitt in den Bereich der Kreisstraße 6960 rücken.

Die Arbeiten erfolgen einerseits entlang der genannten Trasse, aber auch mitten im Kreuzungsbereich Stahnsdorfer Hof, weil dort in offener Bauweise Altleitungen entfernt und neue Leitungen tiefer verlegt werden.

Das führt dazu, dass die Einfahrt in die Lindenstraße aus Richtung Kleinmachnow und Teltow nicht möglich sein wird. Aus Richtung Potsdam (Bäkedamm) bleibt die Einfahrt über den Bypass (= Rechtsabbiegerspur nahe Eiscafé) möglich. Auch der regionale Busverkehr wird nach jetzigem Stand auf den Linien 601, 622, 624, 626, 627, 629 und X1 von dem Einbahnstraßenverkehr betroffen sein. Details stehen bislang noch nicht fest. Regiobus wird dazu in Kürze gesondert informieren.

Fotos: Gemeinde Stahnsdorf