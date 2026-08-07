Stadtradeln – Teltow radelt für ein gutes Klima

Bereits zum achten Mal nimmt die Stadt Teltow an der Klima-Bündnis-Services-Kampagne Stadtradeln teil. Vom 31. August bis zum 20. September sind Interessierte, die in Teltow wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, zum Mitradeln eingeladen.

Ob Radprofi oder Sonntagsfahrer – jeder Kilometer zählt. In diesem Jahr wird gemeinsam mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark geradelt. Unter www.stadtradeln.de/teltow können sich Teams anmelden sowie Einzelpersonen, die sich einem Team anschließen oder selbst ein Team gründen. Die Teammitglieder sammeln ihre gefahrenen Radkilometer, sei es beruflich oder privat. Die Auftakttour findet am Montag, 31. August, um 17:00 Uhr statt. Vom Teltower Marktplatz geht es gemeinsam auf eine sieben Kilometer lange Runde.

Im vergangenen Jahr hatten sich 30 Teams mit insgesamt 340 Radelnden regelmäßig auf den Fahrradsattel geschwungen, um Kilometer zu sammeln. Insgesamt sind dabei 63.894 Kilometer zusammengekommen. Diese Marke soll dieses Jahr übertroffen werden. Unter den 50 Radlerinnen und Radlern mit den meisten gefahrenen Kilometern sowie den zehn Teams mit den höchsten Kilometerleistungen werden attraktive Preise verlost.

Auch die Schulen sind wieder eingeladen, kräftig in die Pedale zu treten. Das radelaktivste Team in der Kategorie Schule wird gesondert ausgezeichnet. Jeder mit dem Fahrrad zurückgelegte Schulweg zählt – gemeinsam können Schülerinnen und Schüler zeigen, wie viel sie für Klimaschutz, Gesundheit und nachhaltige Mobilität bewegen.

Foto: Stadt Teltow