Neues Löschfahrzeug für Ortswehr Güterfelde feierlich eingeweiht

Am 18. Juni wurde in der Ortswehr Güterfelde ein neu angeschafftes Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug feierlich in Dienst gestellt. Ein solches Fahrzeug dient der Brandbekämpfung, technischer Hilfeleistungen und der Personenrettung.

Die Basis für das eingeweihte Fahrzeug ist ein geländefähiger Allrad-Lkw des Fabrikats MAN, der durch zusätzliche Aufbauten der Firma Rosenbauer aus Luckenwalde komplettiert wird. „Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bleibt der Brandschutz eine kommunale Pflichtaufgabe, die zu bewältigen ist. Daher ist eine solche Anschaffung jeden investierten Cent wert“, sagt Bürgermeister Bernd Albers. Er danke nicht zuletzt der Gemeindevertretung für die Bewilligung dieser Gelder, sagte er beim Festakt vor den 100 Anwesenden in der Wache Großbeerenstraße.

Ein Löschwassertank mit rund 1.400 Litern Fassungsvermögen, hydraulisches Rettungsgerät, ein Stromerzeuger und Digitalfunk an Bord sind nur einige wenige Details des Fahrzeugs, das neun Feuerwehrleute an ihren Einsatzort transportieren kann.

Bereits am 28. Mai überführte die Feuerwehr das Fahrzeug mit der Kennung 17-43-2 vom Hersteller. Seitdem wurden Maschinisten bereits in das Fahrzeug eingewiesen und darauf trainiert. Ab sofort kann und soll sich das Fahrzeug im Einsatz bewähren. Die Investition in das Fahrzeug betrug rund 461.000,- Euro. Eine weitere Ersatzbeschaffung des gleichen Fahrzeugtyps ist bereits in die Wege geleitet, verzögert sich aber durch überdurchschnittliche Lieferzeiten vermutlich bis ins 4. Quartal dieses Jahres.

Fotos: Gemeinde Stahnsdorf