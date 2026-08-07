Netto-Vereinsspenden-Aktion begünstigt dieses Jahr den Tierschutz Ludwigsfelde e.V.

Seit dem 3. August und bis zum 28. November können die Kundinnen und Kunden der Netto-Markendiscount-Filialen in Ludwigsfelde, Trebbin und Großbeeren mit kleinen Aufrundungsbeträgen an der Kasse oder der Spende ihres Pfandbons die Tierschutzarbeit des Tierschutz Ludwigsfelde e.V. in der Region unterstützen.

Der gemeinnützige Verein finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und den Spenden von tierlieben Bürgerinnen und Bürgern sowie von wenigen Unternehmen. Gerade deshalb freut sich die Vereinsvorsitzende Jana Kaiser: „Das ist eine richtig große und tolle Sache für uns! Und wir brauchen die Unterstützung dringend: Es gibt so viel zu tun und zu bewegen!“

Einer der Päppeligel, der im Juli ausgewildert werden konnte

Tatsächlich erhält der Verein durch seine regionale Bekanntheit mehr Hilfsgesuche und zahlreiche neue Aufgaben. Das Team hat sich zuletzt – um den vielen Notfällen gerecht zu werden – in der Igelpflege weitergebildet. Bereits im letzten Winter päppelte es viele Igelpatienten. Aktuell befinden sich besonders viele ausgesetzte oder wildgeborene Katzenkinder auf den Pflegestellen. Sie sind oft krank, unterernährt und mehr tot als lebendig, wenn sie dort ankommen. Um die Tiere artgerecht und gemäß notwendiger Hygienebedingungen unterzubringen, müssen die Pflegestellen entsprechend ausgestattet werden. Auch die Versorgung der Tiere ist sehr kostenintensiv. Für die Vereinsarbeit sind solche großen Spendenaktionen daher eine beträchtliche Unterstützung.

Kleiner Kater, der in einem Regenrohr schreiend vor Hunger gefunden wurde

Da die Arbeitsaufgaben auch zeitintensiver und die Einsätze häufiger werden, sucht der Verein derzeit verstärkt tierliebe Menschen, die sich aktiv auf ganz unterschiedliche Art und Weise ehrenamtlich einbringen können und wollen. Ob Fahrdienste, die Organisation von Suchaktionen, die Mithilfe bei Kastrationsaktionen, Telefondienste, Verwaltungsarbeiten, Adoptionsvorbesuche oder Social-Media-Arbeiten: Es sei für alle etwas dabei, bekräftigt die stellvertretende Vorsitzende Anne Tinius.

Nestling (Sperling), der im Mai gefunden wurde

Der 2023 gegründete, gemeinnützige Tierschutz Ludwigsfelde e.V. kümmert sich um Tiere in Not – vom Haustier über den Streuner bis zum Wildtier. Er besteht aus einer Gemeinschaft tierlieber und aufgeschlossener Menschen, die gemeinsam anpacken und Tieren eine Stimme in dieser Welt geben möchten.

Fotos: Tierschutz Ludwigsfelde e.V.