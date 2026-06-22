Deutsche U15-Meisterschaft im Floorball kommt nach Kleinmachnow

Vom 27. bis 28. Juni 2026 wird Kleinmachnow zum Treffpunkt des deutschen Nachwuchs-Floorballs. In der Berlin Brandenburg International School richtet die Floorball-Abteilung des RSV Eintracht 1949 e.V. die Deutsche Meisterschaft der U15-Junioren auf dem Großfeld aus. Sechs Teams aus ganz Deutschland kämpfen an diesen beiden Tagen um den nationalen Titel und zugleich um mehr Aufmerksamkeit für eine Sportart, die in der Region spürbar wächst.

Mit den Red Devils Wernigerode, den SSF Dragons Bonn, dem TV Eiche Horn Bremen, Floorball Mainz, den PSV Black Wolves Dessau und dem Gastgeber RSV Eintracht 1949 reist ein hochkarätiges Teilnehmerfeld nach Kleinmachnow. Die Qualifikation für die Endrunde zeigt die bundesweite Breite des Nachwuchsbereichs: Teams aus Nordrhein-Westfalen, Bremen, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt/Harz und Brandenburg stehen gemeinsam auf der großen Bühne des deutschen Jugend-Floorballs.

Für den RSV Eintracht ist die Ausrichtung mehr als nur ein sportliches Highlight. Die Deutsche Meisterschaft ist auch ein sichtbares Zeichen für die Entwicklung des Floorballs in Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf und der gesamten Region Potsdam-Mittelmark. In den vergangenen Monaten hat der Sport vor allem im Schul- und Nachwuchsbereich deutlich an Dynamik gewonnen. Beim Landesfinale Brandenburg 2026 im Floorball waren mehrere Teltower Schulen vertreten, darunter das Immanuel-Kant-Gymnasium, die Grace-Hopper-Gesamtschule und die Evangelische Ursula-Wölfel-Grundschule. Besonders bemerkenswert: Das Immanuel-Kant-Gymnasium sicherte sich beim Landesfinale die Titel in den Altersklassen U14, U16 und U18.

Auch über die Region hinaus rückt Berlin-Brandenburg 2026 stärker in den Fokus des deutschen Nachwuchs-Floorballs. Gleich drei Deutsche Meisterschaften finden im Verbandsgebiet statt – ein Signal dafür, dass sich die Sportart strukturell weiterentwickelt und die Vereine vor Ort zunehmend Verantwortung für große Nachwuchsevents übernehmen. Der Floorball Verband Berlin-Brandenburg bezeichnet diese Entwicklung als starkes Zeichen für die Jugendarbeit und das Engagement der Vereine in der Region.

Floorball gilt als eine der schnellsten Hallensportarten der Welt. Gespielt wird mit leichten Schlägern und einem gelochten Kunststoffball, die Dynamik erinnert an Eishockey – allerdings ohne Körperchecks und mit einem besonders niedrigschwelligen Zugang für Kinder und Jugendliche. Gerade deshalb findet die Sportart zunehmend Eingang in Schulen, Arbeitsgemeinschaften und Vereinsangebote. In Teltow und Umgebung entsteht daraus derzeit eine wachsende Verbindung zwischen Schulsport, Vereinstraining und leistungsorientiertem Nachwuchssport.

Für die jungen Spielerinnen und Spieler des RSV Eintracht ist die Heim-DM eine besondere Gelegenheit: Sie treten nicht nur gegen einige der besten U15-Großfeldteams Deutschlands an, sondern dürfen dies vor heimischem Publikum tun. Familien, Mitschülerinnen und Mitschüler, Lehrkräfte, Vereinsmitglieder und Sportinteressierte aus der Region erhalten damit die Chance, Floorball auf nationalem Niveau unmittelbar vor Ort zu erleben.

Teilnehmende Teams:

Red Devils Wernigerode, SSF Dragons Bonn, TV Eiche Horn Bremen, Floorball Mainz, PSV Black Wolves Dessau, RSV Eintracht 1949

Veranstaltungsort:

Berlin Brandenburg International School, Schopfheimer Allee 10, 14532 Kleinmachnow

Ausrichter:

Abteilung Floorball im RSV Eintracht 1949 e.V.

Bilder: Christoph Pabel