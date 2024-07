Open Air Kinosommer in Kleinmachnow: „Der Rausch“

Am 20. Juli geht der TKS Kino-Sommer in die nächste Runde. Im Innenhof des Kleinmachnower Rathauses wird ab 22:00 Uhr Thomas Vinterbergs Spielfilm „Der Rausch“ gezeigt. In den Hauptrollen: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang und Lars Ranthe.

Martin ist Lehrer, er fühlt sich alt und müde. Seine Schüler und ihre Eltern wollen, dass er gekündigt wird, weil sie mit der Qualität seines Unterrichts nicht zufrieden sind. Ermutigt durch eine Promille-Theorie stürzen sich Martin und seine drei Kollegen Tommy, Nikolaj und Peter in ein Experiment: Sie wollen durch Alkoholkonsum ihren Blutalkoholwert im Alltag konstant bei 0,5 Promille halten. Das Ergebnis ist am Anfang positiv. Martin hat wieder Spaß am Unterrichten und die Beziehung zu seiner Frau Trine entflammt wieder. Doch die negativen Auswirkungen folgen …

„Der Rausch“ gewann über 50 internationale Film- bzw. Festivalpreise und wurde für über 70 weitere nominiert. Erhalten hat er beispielweise einen Oscar, einen British Academy Film Award und einen César jeweils als beste fremdsprachige bzw. ausländische Filmproduktion, sowie vier Europäische Filmpreise.

Seit 2012 erfreuen sich Kinofans aus Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf an den sechs jährlichen sommerlichen Kinoabenden unter freiem Himmel. Der „Interkommunale Kinosommer“ ist eine Kooperation der Stadt Teltow mit den Gemeinden Kleinmachnow und Stahnsdorf. Vor Ort gibt es ein sommerliches Speisen- und Getränkeangebot. Eigene Sitzgelegenheiten wie Campingstühle, Decken und Liegestühle dürfen mitgebracht werden. Haustiere bleiben bitte zu Hause. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen (Regen, Wind) findet die jeweilige Vorführung im Rathaus statt. Gäste werden daher gebeten, am Veranstaltungstag die Kommunikationskanäle der Kommunen aufmerksam zu verfolgen (Website, Social Media).

Der Eintritt ist frei

Snacks & Drinks: Lisa’s Café

Foto: Gemeinde Kleinmachnow