Baufahrplan für die Busse der Linien 620 und 625

Sperrung der Abfahrt Kleinmachnow vom 12.06. bis voraussichtlich den 11.08.2023

Aufgrund von Bauarbeiten auf der A115 wird die Abfahrt Kleinmachnow in Fahrtrichtung Dreieck Nuthetal voll gesperrt. Die Linie 620 muss ab Montag, 12.06.2023, mit Beginn der Sperrung (ca. 19:00 Uhr) bis voraussichtlich Freitag, 11.08.2023, Betriebsschluss umgeleitet werden.

Die Linie 620 wird in Richtung S Teltow Stadt zwischen Berlin, Isoldestr. und Kleinmachnow, Heinrich-Hertz-Str. über die A115, AS Potsdam-Babelsberg, A115, AS Kleinmachnow und Stolper Weg umgeleitet.

Ab Dienstag, 13.06.2023, Betriebsbeginn, gilt eine angepasste Baustellenverkehrsführung. Die Fahrten in Richtung S Teltow Stadt verkehren ab Berlin, S Wannsee Bhf. bis zu 10 Minuten früher. Aufgrund des Baufahrplans der Linie 620 kommt es am Wochenende zu Fahrplanänderungen auf der Linie 625. Samstags verkehrt die Linie 625 nur im 2-Stunden-Takt.

Weitere Informationen und die Baufahrpläne finden Sie unter www.regiobus.pm

Bild: Redaktion