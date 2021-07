Teltow: Heimatforscher Günter Duwe feiert 95. Geburtstag

Der Teltower Heimatforscher Günter Duwe hat am Mittwoch (07. Juli) seinen 95. Geburtstag gefeiert. Duwe forscht zu zahlreichen Aspekten der Teltower Geschichte und zählte 1998 zu den Gründern des örtlichen Rübchenvereins.

Der Teltower Heimatforscher Günter Duwe hat am Mittwoch (07. Juli) im Beisein zahlreicher Ehrengäste seinen 95. Geburtstag gefeiert. Bürgermeister Thomas Schmidt überbrachte die Glückwünsche der Stadt Teltow, Hermann Lamprecht als „Alter Fritz“ wünschte ihm viele weitere Jahre und Gesundheit in der Rübchenstadt Teltow.

Der gelernte Chemie-Ingenieur Duwe lebt seit 1954 in Teltow, wo er 40 Jahre am Institut für Polymerchemie der Akademie der Wissenschaften lehrte. Bekannt machte ihn sein Buch „Das Teltower Rübchen“ über die gleichnamige regionale Spezialität. Bereits 1998 hatte Duwe gemeinsam mit Liebhabern des Knollengemüses den Förderverein „Teltower Rübchen e.V.“ gegründet. Sein historisches Wissen zu dieser Spezialität bescherte ihm den Titel „Rübchenkönig“, doch Duwes Hauptinteresse liegt auf der Stadtgeschichte. Er gilt als Mentor des 1990 gegründeten Heimatvereins und forscht bis heute zu zahlreichen historischen Themen. Auf ihn geht unter anderem die Wiederentdeckung Paul Mamroths zurück: Der Bankier lebte von 1904 bis 1938 in Teltow. Außerdem forschte Duwe zum jüdischen Leben des 19. und frühen 20. Jahrnunderts in der Stadt. ph

Bild: Redaktion