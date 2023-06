Fest im Sattel

Vom 08. bis 11. Juni lud der Teltower Hof Bernadotte e.V. dressurbegeisterte Reiterinnen und Reiter mit ihren Sportpartnern zum Dressurturnier ein.

Das Reitturnier in Ruhlsdorf hat am Wochenende einmal mehr gezeigt, dass sich im Pferdesport alles um Energie dreht. Und wie man sie in die richtigen Bahnen lenkt. Los ging es am Donnerstag, 08.06. mit den jungen und noch unerfahrenen Pferden in einer Reitpferdeprüfung und einer Dressurpferdeprüfung Klasse A. Die zahlreichen Zuschauer konnten beobachten, wie die Reiterinnen und Reiter mit möglichst wenig Kraft und Aufwand die Energie ihrer Pferde in eine fließende und harmonische Choreographie umsetzten. Die Abfolge der Übungen erwies sich ist als ein Wechselspiel von Spannung und Entspannung, von langsamen und schnellen, kraftvollen und dynamischen Bewegungen.

Für die erfahreneren und älteren Pferde bot das Turnierwochenende Prüfungen von der Klasse L* bis zur schweren Klasse, Dressurprüfungen der Klasse S***. Außerdem fanden am Samstag die Qualifikationen zum Bundeschampionat für 5- und 6-jährige Dressurpferde statt. Hier konnte man sehen: Ein Pferd mit viel Energie wird es schwer haben, bei der Grußaufstellung zu Beginn und am Ende der Prüfung ganz still zu stehen oder entspannt im Schritt durchs Viereck zu gehen. Hat es aber zu wenig Energie, wird es dem starken Galopp auf der Diagonalen an Kraft und Ausdruck fehlen.

Die vollständigen Ergebnisse können hier eingesehen werden: https://www.rimondo.com/de/tournament-details/54734/reitturnier-ruhlsdorf-2023

