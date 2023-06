Geriatrische Tagesklinik im Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow eröffnet

Das Evangelische Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow hat am Montag, den 12. Juni 2023, seine Geriatrische Tagesklinik feierlich eröffnet. Die Tagesklinik ergänzt das bestehende stationäre Angebot für ältere Patientinnen und Patienten.

An der Eröffnungsfeier der Geriatrischen Tagesklinik am 12. Juni nahmen Landrätin Kornelia Wehlan und die Erste Beigeordnete Kirsten Gurske für den Landkreis Teltow-Fläming, Ludwigsfeldes Bürgermeister Andreas Igel, die Vorsitzende des Seniorenbeirates, Dr. Vera Paul, Geschäftsführung und Vorstand sowie Kolleginnen und Kollegen des Krankenhauses teil. Für den Landkreis betonte Kirsten Gurske in ihrem Grußwort, dass die Eröffnung der Tagesklinik ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer seniorengerechten Politik in der Region sei: „Ich danke Ihnen sehr, dass wir dieses Angebot künftig vorhalten können. Es setzt die erfolgreiche Entwicklung Ihres Hauses fort, das vor allem den bevölkerungsreichen nördlichen Teil unseres Landkreises versorgt“.

Der Ludwigsfelder Bürgermeister Andreas Igel unterstrich die Bedeutung des Krankenhauses für die Stadt und ihre Menschen: „Ich danke dem Evangelischen Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin, dass es mit der Tagesklinik ein klares Bekenntnis zum Krankenhausstandort Ludwigsfelde abgibt. Wir brauchen dieses Krankenhaus!“ Die Geriatrische Tagesklinik steht unter der Leitung von Chefarzt Thomas Theloe, der auch die stationäre Klinik für Geriatrie leitet.

Eine teilstationäre Behandlung in einer Tagesklinik ist dann angezeigt, wenn eine vollstationäre Behandlung nicht oder nicht mehr notwendig erscheint und eine Behandlung durch ambulante oder niedergelassene Ärzte und Therapeuten z.B. aufgrund der Entfernung oder der Behandlungsintensität nicht möglich oder zumutbar ist.

Die teilstationäre Behandlung in einer geriatrischen Tagesklinik bietet gegenüber der vollstationären Behandlung wesentliche Vorteile. Die Patienten profitieren vom breiten Behandlungsspektrum des Krankenhauses, werden aber nicht aus ihrem häuslichen Umfeld gerissen und können ihre wiedererlangten alltagspraktischen Fähigkeiten in der therapiefreien Zeit zu Hause erproben.

Foto: Evangelisches Diakonissenhaus /Pflegedirektorin Sylvia Unger und Chefarzt Thomas Theloe