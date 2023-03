Ausstellung in Teltow: „Bild der Frau“

Am 08. März, dem Internationalen Frauentag, eröffnet in Teltows Neuem Rathaus die Ausstellung „Bild der Frau“: Darin stellt der Maler Markus Hoffmann-Achenbach das Erinnern und die Verdrängung von Kriegsvergangenheit aus Frauenperspektive in den Mittelpunkt.

Im Mittelpunkt der Arbeiten von Markus Hoffmann-Achenbach steht der Mensch: In seinen Bildern, Collagen und Objekten setzt er sich mit dem Werden, Sein und Vergehen, mit dem Unvollkommensein und Wachsen, mit Fehlern und Schwächen des Menschseins auseinander. Seine Ausstellung „Bild der Frau“ öffnet am Mittwoch, 08. März 2023, um 18:00 Uhr im Teltower neuen Rathaus ihre Türen.

1975 in München geboren, hat Markus Hoffmann-Achenbach über mehrere Studien- und Berufsstationen in Hamburg sowie Berlin 2019 seinen Weg nach Teltow gefunden. Seit seiner Jugend experimentiert und arbeitet der Künstler mit unterschiedlichen Materialien wie Metall, Glas, Holz, Papier, Ton und Stoff. Die ausgestellten Werke, Objekte und konzeptionellen Arbeiten verbinden kreative Energie und Impulsivität. Seine Bilder sind drei- oder sogar vierdimensionale Collagen: Die Zeit – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – ist Bestandteil seiner Kunst.

Seine Werke setzen sich mit dem Erinnern und dem Verdrängen der Kriegsvergangenheit auseinander und erzählen von der Hoffnung und dem Überwinden der eigenen Vergangenheit. So auch in der Bilderserie der „50’s Shades of Grey“, zu der seine im Rathaus präsentierten Frauenbilder gehören. Die Ausstellung wird bis 02. Juni 2023 im Foyer des Neuen Rathauses zu sehen sein.

Veranstaltungsort: Neues Rathaus, Neue Straße 1-3, 14513 Teltow

Eröffnung: Mittwoch, 08. März 2023, 18:00 Uhr, Neues Rathaus PM/ph

