MWA – Dringender Appell zum verantwortungsvollen Trinkwasserverbrauch bei Hitze

Die anhaltend hohen Temperaturen führen derzeit zu einem außergewöhnlich hohen Trinkwasserverbrauch. Laut der Mittelmärkischen Wasser- und Abwasser GmbH (MWA) ist die Trinkwasserversorgung weiterhin gesichert, da die Versorgungsnetze der Wasser- und Abwasserzweckverbände „Der Teltow“ und „Mittelgraben“ stabil und zuverlässig arbeiten.

Gleichzeitig stellt die MWA jedoch fest, dass ihre Anlagen in den Spitzenzeiten an ihre technischen Kapazitätsgrenzen gelangen, wenn viele Haushalte gleichzeitig ihre Gärten bewässern oder Pools befüllen. Um die Versorgung aller Haushalte auch in den kommenden Tagen sicherzustellen, ist die MWA auf die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger der Region angewiesen.

Sie werden gebeten, bis einschließlich des 30. Juni auf das Bewässern von Gärten sowie das Befüllen von Pools zu verzichten. Die Versorgung für wichtige Alltagsbedürfnisse wie Trinken, Kochen, Duschen oder Wäschewaschen bleibt selbstverständlich gesichert.

Warum ist das wichtig?

Die MWA Wasserwerke können nur eine bestimmte Menge Wasser pro Stunde aufbereiten und fördern. Wenn viele Haushalte gleichzeitig große Mengen Wasser entnehmen, entsteht eine sogenannte Spitzenlast. Diese führt zwar nicht zu einem Wassermangel, aber zu technischen Engpässen im Netz. Genau das möchten die MWA Wasserwerke vermeiden, damit alle weiterhin problemlos duschen, kochen und waschen können.

Sollte der Verbrauch in den kommenden Tagen nicht zurückgehen, kann ein generelles Sprengverbot erteilt werden.

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