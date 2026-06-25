Eigengewächs Lukas Wagner sowie Ass von der Bank Alex Schmidt bleiben den 49ers erhalten

Lukas Wagner ist ein Urgestein des Vereins, seit Beginn seiner Basketballkarriere in 2010 hin zur Jugend und Nachwuchs-Bundesliga bis in die Pro-B, blieb er dem Verein treu. Der 25-jährige Shootinguard hat sich nun für den Neuaufbau des Teams in der Regionalliga verpflichtet.

Mit den 49ers wird er in die 9. gemeinsame Saison gehen. Als Wurfspezialist aus der Distanz hat er 8,6 Punkte pro Spiel beigesteuert, auf einer 30-prozentigen Quote von draußen und 65er Quote innerhalb der 3er Linie. Eigenhändig hatte er die 49ers mit seiner Saisonhöchstleistung zu ihrem ersten Sieg verholfen, ganze 22 Punkte legte er auf und traf an diesem Abend fast zwei Drittel seiner Würfe, eine Performance, die nicht so schnell vergessen werden wird.

Die 49 ers teilen ebenso mit, dass auch Alex Schmidt dem Team erhalten bleibt. Nach mehreren Jahren in der 2. Regionalliga, in welcher er zuletzt dominante 19 Punkte auflegte, wagte der aus Lichtenrade stammende Forward den Schritt in die ProB. Ein Schritt, der sich ausgezahlt hat. In einer zwar kleineren Rolle hat er sich als energievoller Spieler von der Bank beweisen können. Für die 49ers brachte er 3,7 Punkte, 1,2 Rebounds und 0,7 Assists aufs Parkett, dies in nur 11 Minuten Spielzeit. Hierbei war er überaus effizient und zugleich defensiv aggressiv.

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