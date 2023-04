Teltower Maibaum wird aufgestellt

In Teltow wird am 29. April wieder der Maibaum aufgestellt, begleitet von einem musikalischen Frühschoppen auf dem Marktplatz in der Altstadt.

Die inzwischen traditionelle Maibaumaufstellung mit musikalischem Frühschoppen findet dieses Jahr am Sonnabend, 29. April, zwischen 10:00 und 15:00 Uhr statt. Veranstaltungs- und Standort ist auch 2023 wieder der Marktplatz in der Teltower Altstadt.

Bei hoffentlich gutem Wetter können die Gäste bei musikalischer Unterhaltung durch Musikanten aus Falkensee auf Bierzeltgarnituren Platz nehmen und beobachten, wie der Maibaum vorbereitet und aufgerichtet wird. Für ein gastronomisches Angebot ist gesorgt.

Die Tradition des Maibaums startete in Teltow im Jahr 2011. Damals wurde sie anlässlich des Wettbewerbs „Entente florale – Unsere Stadt blüht auf“ nach einer Idee von Wolfgang Dahms eingeführt. Seitdem wird die Veranstaltung von vielen Engagierten in Kooperation mit der Stadt Teltow organisiert. PM

Bild: Dirk Pagels