VELOBerlin: Das Fahrradfestival

Am 06. und 07. Mai öffnen sich im früheren Flughafen Berlin-Tempelhof die Türen für Fahrrad-Enthusiasten. Auf der VELOBerlin präsentieren Hersteller ihre Neuheiten, und Ausstellungen informieren über urbane Mobilität.

Am 06. und 07. Mai 2023 werden über 200 Aussteller und tausende Fahrradfans zur VELOBerlin im Hangar 4 und dem großen Außengelände am historischen Flughafen Tempelhof erwartet. Neben den vielfältigen Ausstellungen mit den Neuheiten und Trends der Fahrrad- und Mobilitätsbranche im alten Flugzeughangar und dem teils überdachten Außengelände sind auf dem „Fahrradfestival für alle“ wieder riesige Teststrecken und Fun-Parcours sowie ein umfangreiches Bühnen- und Showprogramm geplant, das zum Radfahren inspiriert.

In den großen Ausstellungen steht das urbane Radfahren im Fokus, neben den Fahrradfans sollen besonders neue Zielgruppen für das Velo begeistert werden. In gruppierten Spezialausstellungen werden auch besondere Fahrradthemen wie die alltägliche Familienmobilität mit dem Lastenrad und Kinderrädern, Kunstvolles und Upcycling-Produkte, das Boomthema Radtourismus sowie junge Start-ups präsentiert. Schließlich soll ein wichtiges Augenmerk auf den größten nicht motorisierten Trend der Radindustrie gelegt werden: In der Gravel Area geht es ums sportliche Radfahren abseits der Straße mit Fahrrad- und Zubehörmarken, Parcours, Bar, Workshops und Ausfahrten.

Alle Fahrräder können während des gesamten Wochenendes Probe gefahren werden. Auf den Bühnen werden fachliche Themen wie die Mobilität der Zukunft und Diversität in der Branche diskutiert, aber auch Radreiseabenteuer und sportliche Herausforderungen vorgestellt. Außerdem finden das ganze Wochenende Radrennen aus der VELOBerlin und dem gesamten Tempelhofer Feld statt.

Tagestickets für 8 Euro statt 12 Euro gibt es unter https://pretix.eu/velokonzept/VeloBerlin-23/redeem?voucher=TELTOW. Alles Wissenswerte zur VELOBerlin ist unter www.veloberlin.com abrufbar.

Bild: Stefan Haehnel