Sport verbindet – Kleinmachnower baut Floorballmannschaft in Sambia auf

Mit einer feierlichen Zeremonie begann am 9. Mai der Start einer neuen Sportart in Sambia: Der 19-jährige Jakob Bleek aus Kleinmachnow übergab am Freitag im Olympic Youth Development Centre (OYDC) in Lusaka offiziell die erste Floorball-Ausrüstung des Landes. Mit dabei: die deutsche Botschafterin Anne Wagner-Mitchell, die die junge Initiative persönlich unterstützte.

Jakob Bleek aus Kleinmachnow engagiert sich im Rahmen eines internationalen Freiwilligendienstes über das Programm „weltwärts“ in Sambia. Vormittags leitet er Sportangebote an zwei Grundschulen in Lusaka, der Hauptstadt des Landes. Nachmittags widmet er sich dem Aufbau einer Floorballmannschaft. Ermöglicht wurde der Projektstart durch zahlreiche Spenderinnen und Spender aus Deutschland.

„Ich habe die Mädchen und Jungen gesehen – sie spielen mit großer Begeisterung und echtem Talent. […] Ich glaube, dass dieser Sport in Sambia eine Zukunft hat.“ – Anne Wagner-Mitchell, Deutsche Botschafterin in Sambia (Originalzitat in Englisch, sinngemäß übersetzt)

Originaltrikots der Nationalmannschaft von 2016

Die erste Ausrüstung besteht aus 17 Schlägern, 30 Bällen und zwei originalen Trikotsätzen der deutschen Floorball-Nationalmannschaft von 2016. Damit können nun regelmäßig Trainings am OYDC stattfinden. In den kommenden Wochen plant Bleek, altersgestaffelte Gruppen aufzubauen und ein Feriencamp zu organisieren.

„Floorball ist ein intensiver, schneller Teamsport mit geringem Verletzungsrisiko. Viele Fähigkeiten lassen sich auch im Hockey einsetzen – das fördert Flexibilität und taktisches Verständnis“, erklärt Bleek. „Ein Ball kann bis zu 200 km/h erreichen – doch selbst dann verursacht er nur einen blauen Fleck.“ (Zitat im Original auf Englisch, sinngemäß wiedergegeben)

Mit Schläger und Ball zu mehr Gemeinschaft

Floorball ist eine in Skandinavien entwickelte Hallen- und Outdoorsportart, die in Deutschland insbesondere im Schulsport immer beliebter wird. Die einfache Ausrüstung aus Kunststoffschläger und -ball fördert Beweglichkeit, Ausdauer, Koordination und Teamgeist – und ermöglicht Kindern und Jugendlichen einen niedrigschwelligen Zugang zu Bewegung und Gemeinschaft.

„Dieser Sport wird es euch vielleicht eines Tages ermöglichen, die Welt zu bereisen. Also bleibt dran und gebt alles.“ Thomas Mumba, Vizepräsdient der „Zambian Hockey Association“ (Zitat im Original auf Englisch, sinngemäß wiedergegeben)

Jakob Bleeks Ziel ist es, Jugendlichen in Sambia den kostenfreien Zugang zu Floorball zu ermöglichen, Fitness und soziale Kompetenzen zu stärken und internationale Perspektiven aufzuzeigen. In Zusammenarbeit mit Special Olympics Zambia soll in den kommenden Monaten ein inklusives Team entstehen. Für die Anschaffung von Toren und Torwartausrüstung hat Bleek eine Spendenaktion auf der Plattform GoFundMe gestartet.

Fotos: Leo Fuhrmann