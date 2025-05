Die BERLINER KAKTEENTAGE 2025 im Botanischen Garten

Ob dornig oder flauschig, grün oder blau, winzig klein oder mehrere Meter hoch – vom 29. Mai bis zum 01. Juni heißt es im Botanischen Garten Berlin: Bühne frei für die beliebtesten und ausgefallensten Kakteen und Sukkulenten. Auf rund 900 Quadratmetern können Neugierige und Interessierte staunen, fragen und auch kaufen. Zu sehen gibt es über 1.000 Kakteen und andere sukkulente Pflanzen. Ebenfalls wieder mit dabei: die älteste Kakteengärtnerei der Welt. Veranstalter ist die Berliner Gruppe der Deutschen Kakteen-Gesellschaft e.V.

Unter dem Dach des Neuen Glashauses können Besucher an vier Tagen von 09:00 bis 18:00 Uhr entspannt durch die vielfältige Welt der Kakteen und Sukkulenten spazieren. Zu sehen gibt es auf kunstvoll gestalteten Schaubeeten besondere Exemplare aus Nordamerika und Mexiko wie Echinocereus und Mammillaria sowie Gymnocalycium aus Südamerika (Uruguay, Paraguay, Argentinien, Brasilien, Bolivien). Alle drei sind artenreiche Gattungen, die sich durch ihre beachtliche Formenvielfalt auszeichnen. Viele von ihnen haben ihre Hauptblütezeit im Mai, so dass sich Kakteenfreunde auf ein buntes Blütenmeer freuen können. Aber auch afrikanische Sukkulenten, wie Aloe, Wolfsmilch- und Mittagsblumengewächse fehlen nicht. Alle die im Anschluss die Überlebenskünstler in ihrer naturnahen Umgebung bewundern möchten, können sich auf Entdeckungstour durch die Gewächshäuser H und I des Botanischen Gartens begeben.

Gärtnern wie die Profis

Und wer nicht nur sehen, sondern säen oder zumindest nicht ohne Pflanze nach Hause gehen möchte, ist bei den Berliner Kakteentagen 2025 ebenfalls richtig. Zahlreiche Stände bieten ein großes Sortiment an Kakteen, Sukkulenten sowie Orchideen und Zubehör wie beispielsweise kunstvolle Keramik-Töpfe oder -Schalen.Hier ist für jeden etwas dabei – vom Neueinsteiger bis zum Auskenner. Denn die Möglichkeiten, Kakteen zu kultivieren sind groß und auch für Anfänger geeignet. Sie reichen von der Pflanze auf der Fensterbank bis hin zur Pflege im Gewächshaus. Mit winterharten Kakteen ist sogar die ganzjährige Kultur im Garten oder auf dem Balkon möglich. Die teilnehmenden Händler und Verbände aus dem In- und Ausland beantworten Fragen und geben praktische Tipps. Und wegen der großen Nachfrage, ist in diesem Jahr erneut Kakteensubstrat im Angebot, das auch die Profis nutzen. Für Besucher gibt es kleine Mengen zum kleinen Preis. Damit steht dem Ein- und Umtopfen neuer Schätze oder älterer Exemplare nichts mehr im Wege.

Überlebenskünstler und Wasserspeicher

In der Familie der Kakteen sind mehr als 1.800 Arten bekannt. Die Kakteensammlung im Botanischen Garten Berlin zählt zu den Größten Europas. Ein besonderer Publikumsliebling ist der über100 Jahre alte Goldkugelkaktus (Echinocactus grusonii). Doch in den beliebten Gewächshäusern H und I gibt es noch viel mehr zu entdecken – beispielsweise riesige, bis zu 5 Meter große Pflanzen wie den Großrippigen Säulenkaktus (Cereus grandicostatus), wunderschöne Aloen, den beliebten Pfennigbaum (Crassula ovata) oder den weniger bekannten Großblättrigen Laubkaktus (Pereskia grandifolia).

Kakteen sind echte Überlebenskünstler. In langen Trockenzeiten können sie bis zu 20 Prozent ihrer Flüssigkeit verlieren. Sobald es regnet, nehmen sie in überraschender Geschwindigkeit große Mengen an Wasser auf. Dabei hilft ihnen ihre „ziehharmonikaförmige“ Gestalt. Durch sie können sich Kakteen bei Trockenheit zusammenziehen und beim Aufnehmen von Flüssigkeit wieder ausdehnen. Sie gehören zu den beliebtesten Zimmerpflanzen – einige Arten sind jedoch in der Natur fast verschwunden. Kakteen sind nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen von 1974 geschützt, und der Handel und die Verbreitung sind kontrolliert.

Kakteentradition seit 1892 in Berlin

Die Berliner Kakteentage finden seit 2003 im Botanischen Garten Berlin statt. Die Veranstaltung wird von den Kakteenfreunden Berlin e. V. ausgerichtet und ist die größte von Privatpersonen organisierte Kakteenschau Deutschlands. Die Deutsche Kakteen-Gesellschaft e.V. (DKG) ist ein gemeinnütziger Verein, der die Kenntnis und Pflege der Kakteen und anderer Sukkulenten in volksbildender Hinsicht fördert. Die Gründung der DKG erfolgte am 5. Dezember 1892 in Berlin durch den damaligen Kustos am Botanischen Garten, Prof. Karl Moritz Schumann. Die heute circa 6.000 Mitglieder der DKG sind in fast 100 Ortsgruppen organisiert.

Berliner Kakteentage 2025 im Botanischen Garten Berlin

Eingänge: Königin-Luise-Str. 6-8 (Bus 101, Bus X83) und

Unter den Eichen (Bus M48)

Datum: 29.5. bis 01.06.2025, Donnerstag bis Sonntag

Geöffnet: 09:00 – 18:00 Uhr

Eintritt: Kombiticket (Kakteenschau inkl. Garteneintritt): 10 Euro, ermäßigt 5 Euro

Jahreskartenbesitzer zahlen den ermäßigten Eintrittspreis

Tickets an den Eingängen des Botanischen Gartens und online unter:

www.bo.berlin/kakteentage25

Infos: www.kakteenfreunde-berlin.de / www.bo.berlin

Veranstalter: Kakteenfreunde Berlin e.V.

Mit nahezu 20.000 Pflanzenarten ist der Botanische Garten Berlin der größte in Deutschland und zählt zu den bedeutendsten weltweit. Auf 43 Hektar Freigelände und in fünfzehn Gewächshäusern erhalten Besucherinnen und Besucher faszinierende Einblicke in die Welt der Botanik. Als Knotenpunkt der internationalen Biodiversitätsforschung sowie als Ort der Wissensgenerierung und -vermittlung beschäftigt der Botanische Garten mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit dem Botanischen Museum verfügt er über Deutschlands einzigartige museale Einrichtung, die sich der Vielfalt der Pflanzenwelt, ihrer Bedeutung und der Darstellung ihrer Kultur- und Naturgeschichte widmet. Seit 1995 gehört die Einrichtung zur Freien Universität Berlin.

Fotos: © Christiane Patić