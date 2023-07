Jetzt anmelden zum Teltower Jazz-Trödel

Am 16. September findet auf dem Marktplatz in der Teltower Altstadt der Teltower Jazz-Trödelmarkt statt. Anmeldungen sind noch bis zum 20. August möglich.

Gemütlich bummeln, ausgiebig stöbern, viel entdecken und so manches Schnäppchen bei musikalischer Untermalung ergattern, das kann man beim Teltower Jazz-Trödel am 16. September. Bei der diesjährigen Auflage kann man bis in die Abendstunden auf Schnäppchenjagd gehen. Von 15:00 bis 18:00 Uhr lädt ein Trödelmarkt der besonderen Art mit Musik der Band Dixie Deluxe sowie Kaffee, Eis, Waffeln und herzhaften Snacks zum Stöbern ein.

Alle privaten Händler, die ihren Schätzen aus Schränken, Kellern und Garagen ein neues Zuhause geben möchten, können noch bis zum 20. August das Anmeldeformular ausfüllen und sich einen Stand auf dem Trödelmarkt reservieren.

Foto:Pixabay.com