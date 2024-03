Internationaler Kunstwanderweg „Hoher Fläming“ erneut mit Qualitätssiegel ausgezeichnet

Wieder konnte der Internationale Kunstwanderweg im Hohen Fläming die Prüfer des Deutschen Wanderverbandes (DWV) überzeugen und darf sich auch für die nächsten drei Jahre „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ nennen. Eine gute Botschaft für den Wandertourismus in Potsdam-Mittelmark. Die offizielle Urkunde wird im Fachdienst Digitale Infrastruktur und Wirtschaft bis zum Ende des Monats erwartet.

Das Qualitätssiegel wurde 2015 erstmals verliehen und spielt bei der Vermarktung eine große Rolle: „Wir freuen uns über diese erneute Bestätigung des großen Engagements unseres Landkreises und der vielen Partnerinnen und Partner im Bereich der Wanderwegeinfrastruktur“, sagt Anika Burmeister, die verantwortliche Sachbearbeiterin für Tourismus im Fachdienst Digitale Infrastruktur und Wirtschaft der Kreisverwaltung.

Entlang der 37 Kilometer langen Route des Kunstwanderweges erleben Wandernde zwischen Bad Belzig und Wiesenburg/Mark die abwechslungsreiche Kulturlandschaft des Hohen Flämings. Alte und je nach Jahreszeit blühende Obstbaumalleen sowie weite Blicke in die Landschaft vom Hagelberg aus, der höchsten Erhebung der Region, lohnen einen Ausflug – gerade wegen der Verbindung mit 26 sehr unterschiedlichen Kunstwerken. So strömen z. B. unsichtbare Wasserfälle den Hagelberg hinab, Euter grasen auf einer Wiese, Wandernde verschwinden in Riesensteinen oder opfern ihre goldenen Schuhe der Großen Rummel. Als neue Attraktion zeigt zudem der sogenannte Kunstwanderweg XR seit März 2023 auf der zehn Kilometer langen Südroute zwischen Klein Glien und Wiesenburg Augmented-Reality-Kunstwerke fünf internationaler Künstlerinnen und Künstler. Bestehende Kunstwerke sind mit 3D-Animationen ihrer Schöpferinnen und Schöpfer – sogenannte Avatare – ausgestattet, die ihre Werke persönlich vorstellen. Voraussetzung für die Erkundung des virtuellen Parts ist ein mobiles Endgerät sowie die Bad Belzig App, in der die Kunstwerke am besten im Vorfeld oder an den Eingangsportalen zum XR- Abschnitt heruntergeladen werden. Näheres erfahren Sie gerne beim Naturparkverein Hoher Fläming.

Am Wegesrand finden sich 28 Kunstobjekte, die in der sanften Landschaft aus Wäldern und Wiesen wie Landmarken ihre Akzente setzen.

Als Qualitätsweg ist eine lückenlose und eindeutige Besucherlenkung entlang des Wanderweges die wichtigste Voraussetzung für eine Auszeichnung. Zusätzlich achtet die Jury auf ein naturbelassenes und gut begehbares Wegeformat und die Anbindung des Wanderweges an öffentliche Verkehrsmittel sowie kulturelle oder landschaftliche Attraktionen. Zusatzpunkte gibt es für an der Strecke liegende Infrastruktur wie Rastplätze, Einkehr- oder Übernachtungsmöglichkeiten.

Landkreis fördert Infrastruktur seit Jahren

Um auf stetig wachsende Anforderungen der Wandergäste zu reagieren, möchte der Landkreis Potsdam-Mittelmark sein breit gefächertes Wanderwegenetz als touristischen Anziehungspunkt erfolgreich präsentieren. So setzte der Kreis zu diesem Zweck in den zurückliegenden Jahren zahlreiche qualitätsverbessernde Ausbaumaßnahmen um, wofür dieser beständig in die Pflege und Unterhaltung der Wanderwege zwischen Havel und Fläming investierte. Das insgesamt über 800 km umfassende Wegenetz betreut der Wanderwegeservice des SAM e. V. aus Kuhlowitz (Bad Belzig). Zudem unterstützen zahlreiche ehrenamtliche Wanderwegewarte und -paten, indem sie die Wege regelmäßig abgehen und den aktuellen Zustand und insbesondere bestehende Mängel zurückmelden.

Der Internationale Kunstwanderweg kann auf der 19 km langen Nordroute oder auf der 16 km langen Südroute zwischen Wiesenburg und Bad Belzig auch als Streckenwanderung gelaufen werden.

Knackpunkt Gastronomie

Wandernde wünschen sich Einkehrmöglichkeiten entlang der touristischen Wege. Das gastronomische Angebot im ländlichen Raum verringert sich jedoch und ist perspektivisch kaum mehr entlang des kompletten Wegenetzes gewährleistet. Ansätze für Lösungsmöglichkeiten soll eine aktuelle Studie in Federführung des Tourismusverbandes Fläming e. V. und der LAG Fläming-Havel e. V. aufzeigen, die zum Anfang der Saison vorgestellt wird. Schon jetzt ist jedoch klar, dass eine erfolgreiche Entwicklung hier nur in Kooperation regionaler Akteure erfolgen kann.

Fotos: Landkreis Potsdam-Mittelmark