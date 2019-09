Irischer Abend in Teltow

Die Stadt Teltow lädt am kommenden Samstag, den 7. September, wieder zum Irischen Abend auf den Marktplatz ein. Los geht es um 19:00 Uhr. In diesem Jahr ist die Band „The Sandsacks“ an der Reihe. Die Berliner spielen seit 17 Jahren in der deutschen Folkszene und treten sogar europaweit auf. Die fünf Musiker vermischen moderne Irish-Folk-Elemente mit bekannten klassischen Klängen. Zudem stellt sich ­Drummer Mathias Schmidt dem Teltower Publikum vor.

Auch die gastronomischen Angebote passen zum Motto des Abend. Es gibt irisches Bier und Leckeres vom Grill. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Der Bereich rund um den Marktplatz wird dafür von 18:00 bis 23:00 Uhr für den Pkw-Verkehr gesperrt sein. Wer noch nicht überzeugt ist, kann sich unter www.thesandsacks.de ein akustisches Bild machen: Die Band hat auf ihrer Homepage einige Hörproben bereit gestellt.

Foto: pixabay