Zeichnen, Schreiben oder polnisch lernen

Die Akademie 2. Lebenshälfte beginnt das neue Jahr mit einem vollen Programm. „Dieses wollen wir noch vielfältiger gestalten und unsere Sprach- und IT-Kurse weiter ausbauen“, berichtet Astrid Kiy, Bildungskoordinatorin der Akademie.

So werde die Schreibwerkstatt Lust auf literarisches Schreiben wecken und die offene Zeichenrunde einen Treffpunkt für Kunstinteressierte bilden. Eine feste Größe sind weiterhin die Sprachkurse: Interessenten mit Italienisch-Vorkenntnissen können sich auf ihre nächste Reise vorbereiten, und für Anfänger hält die Akademie einen Einstiegskurs bereit. Ebenso können Französischkenntnisse aufgefrischt und in einem Konversationskurs angewendet werden. Neu im Programm: Polnisch. „Wie bei den anderen wöchentlichen Sprachkursen lernt man auch hier die Grundlagen in einer kleinen Gruppe“, ergänzt Kiy.

Auch zu den IT-Kursen nennt Kiy Neuigkeiten: „Neben Einführungs- und Aufbaukursen für Smartphone und Laptop setzen wir vermehrt auf Workshops zu deren Anwendung.“ Das vollständige Programm ist in der Kontaktstelle sowie in den Rathäusern erhältlich oder kann auf der Homepage der Akademie 2. Lebenshälfte heruntergeladen werden. Soweit nicht anders vermerkt, finden alle Kurse bei der Akademie 2. Lebenshälfte in der Rheinstraße 17 b statt. Auskünfte sowie Anmeldungen sind telefonisch unter 03328 473134 oder per E-Mail aka-tks@lebenshaelfte.de

möglich.

Logo: Akademie 2. Lebenshälfte