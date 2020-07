Kreisvolkshochschule: Programm für das Herbstsemester ist online

Ihr erstes Halbjahr 2020 war geprägt von Kursabbrüchen und Unsicherheiten. Doch nun hofft die Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark auf eine Rückkehr zur Normalität und hat nun ihr Programm für das Herbstsemester online gestellt.

Das neue Herbstprogramm der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark ist online. Im gesamten Landkreis beginnt am 17. August das Herbstsemester der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark (KVHS). Mit einem eigenen Hygienekonzept werden die geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln umgesetzt. Unter dem Einfluss der Corona-Pandemie sind diesmal viele neue Outdoor- und Online-Angebote sowie kompakte Formate hinzugekommen.

So gibt es zum Beispiel die „Shinrin Yoku-Waldtherapie – Chillen im Wald mit Kräutern für die Seele“ zu entdecken. Ebenfalls unter freiem Himmel finden Angebote wie „Mit Nordic Walking durch den Herbst“ sowie verschiedene geführte (Kräuter-) Wanderungen und Exkursionen statt. Zu nennen sind beispielsweise eine „Stadtwanderung am Teltowkanal“, ein Infoabend mit Exkursion über „Moore in Brandenburg“ oder eine geführte Tour zum Schloss Bellevue und Bundespräsidialamt.

Unter „Food for future – Nachhaltig Kochen im Herbst“ wird unter anderem erstmalig ein Online-Kochkurs über die VHL-Lernplattform „vhs.cloud“ buchbar sein. Wer – auch in kleinen Gruppen – lieber vor Ort lernen möchte, kann dies beispielsweise in Wochenendkursen wie „Computerschreiben in 2×2 Stunden“, „Word effektiv. Texte gestalten“ oder in einem „Schnupperkurs Italienisch“ verwirklichen.

In zahlreichen weiteren Sprachkursen, Kreativkursen und Angeboten zur gesundheitlichen Prävention, Stressbewältigung und Bewegung können sich die Potsdam-Mittelmärker und -märkerinnen ebenfalls wieder umfangreich weiterbilden.

Um flexibel auf weitere Corona-Lockerungen oder aber auch -Einschränkungen reagieren können, wird es diesmal kein gedrucktes Programmheft geben. Das aktuelle Angebot ist mit ausführlichen Beschreibungen und Terminen auf der Webseite zu finden. Unter www.kvhs-pm.de kann ab sofort in allen Programmbereichen gestöbert und dabei auch noch das neue Sommerprogramm entdeckt werden. Anmeldungen sind rund um die Uhr direkt online möglich.

Geschäftsstelle Kleinmachnow, Telefon: 033203 803710/12, E-Mail: kleinmachnow@kvhs-pm.de

