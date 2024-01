Neujahrsempfang des Regionalen GewerbeVerein TKS

Rund 70 Gäste kamen am 17. Januar zum Neujahrsempfang des Regionalen GewerbeVerein Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf e.V. (RGV) in Grimm´s Hotel Teltow. Landrat Marko Köhler, die Bürgermeister aus Teltow und Stahnsdorf sowie der Landtagsabgeordnete Sebastian Rüter gaben sich die Ehre. Letzterer unterstrich in seinem Grußwort die Gemeinschaft: Man müsse sich mit der Demokratie beschäftigen und durch Beteiligung stärken.

Der Vorsitzende des Vereins, Olaf Binek (B2Digital), betonte in seiner Ansprache die Relevanz des Zusammenhalts der UnternehmerInnen: „Zusammen sind wir stärker und können uns besser gegenseitig unterstützen.“ Als Ziel für das neue Jahr gab er weiteres Vereinswachstum etwa durch „Mitglieder werben Mitglieder“ aus. „Die 100 sollte doch in diesem Jahr geknackt werden, wenn jedes vierte Mitglied ein neues Mitglied wirbt„, so Binek weiter.

Das Highlight des Jahres wird wieder die Gewerbe- und Job-Messe im April. Die mittlerweile zum vierten Mal stattfindende Messe auf dem Areal von Selgros erfreut sich wachsender Nachfrage. „Wir rechnen mit rund 60 Ausstellern, die Jobs anbieten und Ihre Dienstleistungen ausstellen möchten“, sagte der Vorsitzende des Vereins. Im Weiteren lobte er die Zusammenarbeit im Vorstand. Für die Bürgermeisterwahlen veranstaltet der RGV eine auf die Gewerbetreibenden Stahnsdorf ausgerichtete Podiumsdiskussion Ende Februar, die Details folgen.

„Zusammenhalt und Mut sind die Dinge, die es braucht, damit das Gewerbe sich auch weiterentwickelt.“ Binek zeigt sich unbesorgt hinsichtlich der bundepolitischen Themen: „Unsere Aufgabe als GerwerbeVerein ist es, diese Zuversicht hochzuhalten, damit wir nicht in den Abwärtssog geraten.“ Das Miteinander stärken ist das große Thema des Vorstands für 2024. Weg vom Meckern über Dinge, die außerhalb des Einflussbereiches liegen.

Bei Fingerfood und intensivem Netzwerken fühlten sich die Gäste sichtlich wohl.

>> Reger Austausch der Gäste vom TKS-Neujahrsempfang im Grim´m´s Hotel Teltow

Fotos: Claudia Anschütz