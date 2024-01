Sprayer in Teltow festgestellt

Am Nachmittag des 17. Januar meldeten Zeugen der Polizei zwei Personen, die gerade die Wand eines Gewerbegebäudes in der Oderstraße besprühen. Zunächst flüchteten die Tatverdächtigen, konnten dann aber im Nahbereich durch die eintreffenden Beamten gestellt werden. Es handelte sich um eine 13-Jährige und einen 12-Jährigen, welche in roter und schwarzer Farbe unleserliche Schriftzüge auf einer 10 Meter breiten Fläche aufbrachten. Der entstandene Schaden wurde auf 300 Euro geschätzt. Die beiden Kinder wurden an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Foto: Pixabay. com