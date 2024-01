Ingrid Steeger wurde auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf beigesetzt

Am 22. Dezember 2023 verstarb die deutsche Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin Ingrid Steeger im Alter von 76 Jahren in einem Krankenhaus in Bad Hersfeld. Sie wurde auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf beigesetzt.

Neben den Schaupielern Maja Marnow und Mafred Krug sowie Synchronsprecher Arne Elsholz, welcher Tom Hanks seine deutsche Stimme gab, oder Jürgen Kluckert mit der Stimme von u.a. Benjamin Blümchen, hat nun auch die Schauspielerin Ingrid Steeger einen wild romantischen Grabplatz unter einem Baum auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf bekommen. Im April 1947 als Ingrid Anita Stengert in Berlin geboren, wurde sie einem breiten Publikum durch die Fernsehserie Klimbim von Michael Pfleghar bekannt. Von 1966 bis 2006 stand sie in rund 100 Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. In den letzten Tagen wurde Ihre Urne feierlich unter Geleit eines kleinen Kreises von Familie und engen Freunden zu Grabe getragen, ein kleiner Grabstein bietet Wegbegleitern und Fans nun Gelegenheit Inne zu halten und zu gedenken.

Die in Berlin geborene Ingrid Anita Stengert legte sich 1968 den Künstlernamen Steeger zu.

Der südwestlich von Berlin außerhalb der Stadtgrenzen auf dem Gebiet der brandenburgischen Gemeinde Stahnsdorf gelegene Friedhof ist mit einer Gesamtfläche von rund 206 Hektar der zehntgrößte Friedhof der Welt und nach dem Hauptfriedhof Ohlsdorf in Hamburg der zweitgrößte Friedhof Deutschlands. Aufgrund seines Waldcharakters sowie der Vielzahl historisch wertvoller Grabmale und anderer baulicher Anlagen steht der Friedhof in der Denkmalliste des Landes Brandenburg und stellt eines der bedeutendsten Park- und Landschaftsdenkmäler im Großraum Berlin dar. In der Reihe „Prominente auf dem Südwestkirchhof“ porträtiert der Lokal.report monatlich Persönlichkeiten, die hier ihre letzte Ruhestätte gefunden haben.

Fotos: Förderverein Südwestkirchhof Stahnsdorf e.V.