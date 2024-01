49ers wollen Hinspielleistung wiederholen

Zu ungewohnter Zeit richten die TKS 49ers ihr nächstes Heimspiel in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Nord aus. Die achtplatzierten 49ers empfangen am Samstagabend die Iserlohn Kangaroos, welche aktuell nach sechs Niederlagen in Folge auf Tabellenplatz 11 stehen. Um 18 Uhr geht es am 20. Januar in der BBIS-Halle Kleinmachnow oder im Livestream auf Sportdeutschland.TV los.

Sowohl den TKS 49ers als auch den Iserlohn Kangaroos käme ein Sieg am 16. Spieltag der ProB-Hauptrunde wie gerufen. Die 49ers blicken auf ihre wohl schwächste Leistung der laufenden Saison gegen BBG Herford am vergangenen Wochenende zurück. Diese will das Team von Vladimir Pastushenko so schnell wie möglich vergessen machen. Vor heimischem Publikum zeigen sich die 49ers in dieser Spielzeit bisher von ihrer besseren Seite, konnten bei acht Auftritten sechsmal als Sieger vom Platz gehen. Auswärts hingegen schwächeln sie, wie letzte Woche, regelmäßig und haben nur zwei Siege aus sieben Partien vorzuweisen. Einen der zwei Auswärtssiege fuhr TKS beim dieswöchigen Gegner der Iserlohn Kangaroos ein, als man eine fast perfekte Vorstellung hinlegte und deutlich mit 63:96 gewann. Nach der damaligen Niederlage erlebten die Kangaroos ein gewaltiges Auf und Ab. Erst konnten sie vier aus fünf Spielen gewinnen, darunter ein Sieg gegen den aktuellen Tabellenführer Leverkusen. Dann startete Iserlohn eine Niederlagenserie, welche derzeit bei sechs Partien in Folge steht. Zuletzt verlor man denkbar knapp zuhause mit 83:84 gegen Rist Wedel. Ein Lichtblick während der Negativserie ist Iserlohns US-Forward Travis Henson, der nach kurzen Anlaufschwierigkeiten in Deutschland nun in Topform ist und durchschnitttlich 20,2 Punkte erzielt. Auf den Aufbauspieler-Positionen wird Henson tatkräftig von Viktor Ziering (11,7 Pkt, 5,1 Ass) und Clayton Ladine (7,9 Pkt, 7,6 Ass, 5,8 Reb) unterstützt. Derzeit befinden sich die Gäste mit einer Bilanz von fünf Siegen und zehn Niederlagen auf dem elften Tabellenrang und damit drei Plätze hinter den 49ers. Den Gastgebern sitzen weiterhin die Rostock Seawolves II im Nacken, weshalb ein Sieg von Bedeutung wäre, um den Playoffplatz zu halten.



Tickets für das Spiel am Samstag gibt es hier online oder an der Abendkasse. Der Livestream kann hier erworben und verfolgt werden.

Foto: TKS 49ers