TKS stößt auf den nächsten Härtetest

Am 18. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB wartet die nächste schwere Auswärtsaufgabe auf die TKS 49ers. Dieses Wochenende gastieren sie bei den Iserlohn Kangaroos, die aktuell auf Platz sechs in der Tabelle stehen. Mit einem Sieg könnte das Team von Dorian Coppola nicht nur den nächsten Überraschungserfolg feiern, sondern auch einen wichtigen Schritt im Kampf gegen den Abstieg machen. Tip-Off ist am Samstag um 19:30 Uhr.

Am kommenden Samstag steht für die TKS 49ers die nächste Herausforderung an. Die Mannschaft von Headcoach Dorian Coppola reist nach Iserlohn, um sich dort mit den Kangaroos zu messen. Nach der knappen 75:76-Niederlage gegen die ETB Miners Essen in der vergangenen Woche sind die 49ers hochmotiviert, wieder in die Erfolgsspur zu finden. Zwar gehen sie nicht als Favorit in die Partie, doch die jüngsten Leistungen machen Hoffnung auf einen weiteren Überraschungssieg.

Die Kangaroos starteten stark in die Saison und standen mit 9 Siegen aus 13 Spielen lange in den Top 3 der Tabelle. Doch eine vier Spiele andauernde Negativserie ließ sie auf Rang sechs abrutschen – ein Umstand, den die 49ers ausnutzen wollen. Das Hinspiel endete mit einem 87:95 aus Sicht der 49ers, wobei vor allem die individuellen Leistungen der Iserlohner Schlüsselspieler den Unterschied machten: Jorge Mejias (20 Punkte, 14 Assists), Diante Bah (23 Punkte, 10 Rebounds) und Daniel Zacek (21 Punkte) führten ihr Team zum Sieg. Während Mejias und Bah weiterhin das gefährlichste Duo der Kangaroos bilden, wird Zacek im Rückspiel verletzungsbedingt fehlen. Auf Seiten der 49ers überzeugte im ersten Duell besonders Yannick Hildebrandt mit 22 Punkten und 6 Rebounds.

Ein Sieg in Iserlohn wäre nicht nur der siebte Erfolg der Saison, sondern würde den 49ers auch wertvolles Selbstvertrauen für das bevorstehende Heimspiel gegen Rostock im Kampf gegen den Abstieg geben. Der Livestream der Partie wird von den Kangaroos auf Youtube.com übertragen. Tip-Off ist am Samstag, den 8. Februar, um 19:30 Uhr.

