49ers feiern wichtigen Heimsieg gegen Wedel

Am 22. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB empfingen die TKS 49ers den SC Rist Wedel in einer hochintensiven Partie. Beide Teams hatten eine Menge zu gewinnen: Die 49ers wollten ein klares Statement im Abstiegskampf setzen, während die Gäste aus Wedel im Kampf um die Playoffs auch wichtige Punkte einfahren wollten. Am Ende waren es die Gastgeber welche das glücklichere Ende erwischten und sich mit 82:76 (38:42) durchsetzten.

Von Beginn an entwickelte sich ein extrem intensives und aggressives Spiel, in dem sich beide Mannschaften nichts schenkten. Das erste Viertel verlief ausgeglichen, sodass es nach zehn Minuten 18:18 stand. Im zweiten Viertel fanden die Gäste besser ins Spiel und konnten sich phasenweise leicht absetzen. Doch die Gastgeber hielten dagegen und verkürzten den Rückstand zur Halbzeit auf 38:42. Nach der Pause setzte sich das Bild der ersten Halbzeit fort. Wedel nutzte insbesondere durch starkes Offensiv-Rebounding zweite Chancen, um sich zwischenzeitlich einen Zehn-Punkte-Vorsprung zu erarbeiten. Doch die 49ers bewiesen Kampfgeist und fanden in den letzten 15 Minuten immer wieder die richtigen Antworten. Besonders im Reboundduell agierten die Hausherren nun deutlich konsequenter. Zwar lagen sie nach dem dritten Viertel noch mit acht Punkten zurück, doch ein überragendes letztes Viertel (21:8) drehte die Partie endgültig zugunsten der 49ers. Am Ende stand ein verdienter 82:76-Erfolg auf der Anzeigetafel. Den Grundstein für den wichtigen Sieg legte eine geschlossene Mannschaftsleistung der 49ers. In der Schlussphase ragte insbesondere Eigengewächs Lukas Wagner mit entscheidenden Dreiern heraus. Er erzielte insgesamt 14 Punkte, davon neun im vierten Viertel. Ebenso stark präsentierte sich Yannick Hildebrandt mit 14 Punkten und neun Rebounds. Andrii Kozhemiakin steuerte 11 Punkte und sechs Assists bei, während Joshua Lübken mit zehn Punkten ebenfalls zweistellig scorte. Jordan Müller und Leo Hampl lieferten jeweils neun Punkte. Auf Seiten der Gäste war Leif Möller mit 17 Punkten der beste Werfer. Dank des Sieges bleiben die TKS 49ers auf dem 11. Tabellenplatz und haben nun

zwei Siege Vorsprung auf die Abstiegsränge – ein wichtiger Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt.

Für den TKS spielten: Hildebrandt (14 Punkte), Wagner (14), Kozhemiakin (11), Lübken (10), Müller (9), Hampl (9), Teucher (7), Stegmann (5), Soyke (3), Peters, Kamenov.

Foto: Fotofuzzi/TKS 49ers