Nach den Traktoren kommen die Lastwagen

Vor wenigen Tagen demonstrierten tausende Landwirte vor dem Brandenburger Tor, nun ruft der Der Bundesverband Logistik und Verkehr pro (BLV) zum Protest mit einer Sternfahrt auf. Am 19. Januar ist eine Kundgebung vor dem Brandenburger Tor geplant.

Am 18. Januar rufen Logistiker, Transportunternehmer und Lkw-Fahrer zu einer Sternfahrt des deutschen Güterkraftverkehr auf. Die Kundgebung soll am 19. Januar am Brandenburger Tor stattfinden. Es ist mit Verkehrsbehinderungen in der Region zu rechnen. Daniel Beständig, Sprecher des BLV-Vorstands meint: „Die Aktion der Landwirte am 18.Dezember war schon eindrucksvoll und wir stehen auch an der Seite der Bauern am 08. Januar und fordern zur Beteiligung an örtlichen Aktionen auf. Wir versprechen – gemeinsam mit den Landwirten sorgen wir einen heißen Januar in 2024.“

Die BLV-Forderungen sind:

> Rücknahme der Mauterhöhung und CO2 Bepreisung

>Forderung nach Gewerbediesel

>Straße finanziert Straße und keine Bahn

>Sanitär und Infrastruktur für die Berufskraftfahrer

>Stringente Überwachung Kabotage

>Fairer Wettbewerb in Deutschland + EU

>Freigabe der Mautdaten zu Überprüfungszwecken

>Keine Ausweitung von Zahlungszielen-Regelung max. 14 Tage

Konstantin Popov, 1. Vorsitzender sagt: „Der Vorstand des BLV-pro hat sich explizit für die erste Sitzungswoche des Parlaments und den 18. und 19. Januar 2024 entschieden, dazu findet auch die Agrarministerkonferenz und Eröffnung der Grünen Woche statt. Wir brauchen die Beachtung der Öffentlichkeit in unserem Kampf um bessere Bedingungen für den deutschen Güterkraftverkehr.“

Foto: Pixabay. com