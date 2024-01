Die Abfallentsorgung im Winter

Die aktuelle winterliche Wetterlage stellt nicht nur für Autofahrer und Fußgänger eine Herausforderung dar, sondern beeinflusst auch die Abfallentsorgung. Das Team der Team der APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH bittet um Unterstützung, um einen reibungslosen Ablauf auch in dieser Zeit zu gewährleisten.

Abfallentsorgung trotz winterlicher Bedingungen: Mithilfe ist gefragt!

>>Abfuhrtag vorbereiten: Anwohner ohne Winterdienst in ihrer Straße stellen bitte ihre Abfallbehälter am Abfuhrtag bis 06:00 Uhr an die nächstgelegene, beräumte Straße zur Entsorgung bereit und holen diese nach erfolgter Leerung zurück.

>> Alternative Abfallsäcke: Bei Bedarf wird darum gebeten die roten 40-l-Restabfallsäcke des Landkreises Potsdam-Mittelmark, erhältlich auf der Website aufgeführten

Zugänglichkeit gewährleisten: Standplatz der Abfallbehälter und deren Zugang sollten schnee- und eisfrei gehalten werden.

Nicht befahrbare Straßen: Schutz vor möglichen Schäden



Aufgrund der winterlichen Verhältnisse dürfen Müllfahrzeuge schnee- und eisbedeckte Straßen nicht befahren, um mögliche Schäden am Eigentum der Anwohner zu vermeiden. Das Team der APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH appelliert an die Solidarität der Bürgerinnen und Bürger, damit die Fahrer sicher durch den Landkreis kommen. Hier können Sie nachlesen, wer davon betroffen ist.

Herausforderungen an die Fahrer der APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH

Die Sicherheit der Fahrer hat oberste Priorität. Bitte helfen Sie mit, dass die Straßen insbesondere Anliegerstraßen, geräumt sind, um die Unfallgefahr zu minimieren. Ausgefallene Sammeltouren und eingefrorene Tonnen können zeitlich leider nicht nachgeholt werden.

Vorsicht bei festgefrorenem Abfall: Vorbeugende Maßnahmen treffen

>> Beschriftung der Tonnen: Abfallbehälter bitte beschriftet an die Sammelplätzen stellen, damit jeder Behälter nach der Leerung seinen Platz findet.

Vermeidung von festgefrorenem Abfall

Nasse Abfälle nicht lose in den Behälter werfen, nutzen Sie wasserundurchlässige Abfalltüten (außer für Bioabfall) und legen Sie die Seitenwände des Behälters mit verschmutztem Papier aus.

Lösung von festgefrorenem Abfall

Sollten Abfälle festgefroren sein, versuchen Sie, diese vor der Entleerung vorsichtig vom Behälterrand zu lösen.

Foto: Pixabay.com