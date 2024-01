Bald Wochenmarkt in Großbeeren

Das neue Jahr bringt neue Chancen und in der Gemeinde Großbeeren ab dem Frühjahr den lang ersehnten Wochenmarkt. Organisiert wird der neue Markt von der Deutschen Marktgilde.

Einwohner und Gäste von Großbeeren, die gerne frische, regionale Produkte einkaufen und das Einkaufserlebnis unter freiem Himmel schätzen, sollen mit dem neuen Wochenmarkt auf ihre Kosten kommen – so der Wunsch der Gemeinde und der Deutschen Marktgilde. Um die Weichen optimal zu stellen und mehr über die Wünsche und Erwartungen an den Wochenmarkt zu erfahren, wird um die Teilnahme an einer anonymen Umfrage gebeten. Gefragt wird unter anderem nach den Präferenzen für Markttage, Öffnungszeiten und Sortiment. Bis zum 14. Februar 2024 kann man an der Umfrage zum Wochenmarkt teilnehmen.

„Unser Ziel ist es, einen attraktiven Wochenmarkt zu gestalten, der sich als feste Größe in der Gemeinde etabliert. Er soll nicht nur als Ort der regionalen Lebensmittelversorgung wahrgenommen werden, sondern auch als neuer Treffpunkt für den sozialen Austausch. Ein gut besuchter Wochenmarkt ist zudem immer auch ein Publikumsmagnet für die Gemeinde“, freut sich Dirk Dieter, Niederlassungsleiter der Deutschen Marktgilde für die Region, auf den Aufbau des neuen Marktes.

Die Deutsche Marktgilde organisiert seit mehr als 35 Jahren erfolgreich über 170 Wochenmärkte in ganz Deutschland. „Dank zahlreicher Kontakte zu Selbstvermarktern und Händlern in der Region sind wir dabei, den Wochenmarkt in Großbeeren aufzubauen. Erste Anbieter haben bereits ihr Interesse bekundet. Es sind aber noch Plätze frei und wir nehmen gerne Anfragen entgegen“, so Dirk Dieter.

Foto: Deutsche Marktgilde