„Vater des Teltowkanals“ wird 170 Jahre

Mit einer kleinen Geburtstagsfeier erinnert die Stadt Teltow am 23. Juli 2023 an den ehemaligen Landrat des Kreises Teltow Ernst von Stubenrauch.

Am 23. Juli 2023 sind Interessierte zu einer ausgedehnten Radtour zu den Wirkungsstätten des ehemaligen Landrats Ernst von Stubenrauch sowie zu einer Altstadtführung eingeladen. Die geführte Radtour beginnt um 10:00 Uhr am Marktplatz in Teltow und führt zum Grunewaldturm. Die Altstadtführung startet um 13:00 Uhr ebenfalls am Marktplatz. Ab 15:00 Uhr treffen sich alle Interessierten sowie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Führungen zu einem Sektempfang vor dem Stubenrauch-Denkmal in der Teltower Altstadt. Danach geht es zu Kaffee und Kuchen ins Bürgerhaus. Dort wird in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein eine kleine Stubenrauch-Ausstellung gezeigt. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl für die Radtour und die Altstadtführung ist begrenzt. Eine vorherige Anmeldung bei der Tourist-Information ist daher unbedingt erforderlich.

Ernst von Stubenrauch war von 1885 bis 1908 Landrat des Kreises Teltow und anschließend bis zu seinem Tod Polizeipräsident von Berlin. Während seiner Amtszeit wurde die Infrastruktur des Kreises stark ausgebaut. Wichtigstes Projekt war der 38 Kilometer lange Teltowkanal, der die Havel bei Potsdam mit der Dahme bei Grünau im heutigen Berliner Bezirk Treptow-Köpenick verbindet. Außerdem wuchs das Straßennetz des Bezirks in seiner Amtszeit um 286 Kilometer und es entstanden neue Krankenhäuser in Zossen, Trebbin, Lichterfelde und Mittenwalde. Auch der Bau des Grunewaldturms, ein Denkmal, das die Nachwelt an die Verdienste der Hohenzollern erinnern soll, geht auf ihn zurück.

Foto: Pixabay