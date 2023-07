In die Pedale treten und Gutes tun: Das Helios-Klinikum Emil von Behring unterstützt bekanntes Charity-Radsportevent

Jedes Jahr fahren mehr als 2.500 Radfahrer aus neun verschiedenen Ländern nach Paris, um Geld für schwerkranke Kinder zu sammeln. Dr. Brit Häcker, Fachärztin für Innere Medizin und Pneumologie am Klinikstandort, fährt für das Team Rynkeby Berlin mit. Das Helios-Klinikum Emil von Behring unterstützt diese sportliche Aktion und spendet 2.500 Euro zugunsten der Deutschen Kinderkrebsstiftung.

Die über 2.500 Fahrradfahrer, Laien wie Profis, sammeln auch dieses Jahr wieder Spenden, um schwerkranke Kinder unterstützen zu können. Im vergangenen Jahr kamen durch das Team Rynkeby, ein ursprünglich aus Dänemark stammendes Radsportteam, insgesamt über 10,4 Millionen Euro zusammen. In Deutschland gingen die Spenden zu Gunsten der Deutschen Kinderkrebsstiftung.

An der diesjährigen Fahrt vom 08. bis zum 15. Juli nimmt auch Dr. Brit Häcker vom Deutschen Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose, das am Berliner Helios-Klinikstandort angesiedelt ist, teil. Als Mitglied von „Team Rynkeby Berlin“ hat sie das Klinikum auf diese Aktion aufmerksam gemacht und freut sich auf die Tour: „Wir starten an der Nordischen Botschaft in Berlin und fahren quer durch Deutschland, Belgien und Frankreich hin zum Pariser Eiffelturm. Mit den über 1.100 Kilometern möchten wir kranken Kindern helfen und sind daher super motiviert, jeden einzelnen Kilometer erfolgreich hinter uns zu lassen.“ Unterstützen kann auch jeder, der nicht mit dem Fahrrad nach Paris fährt: Einfach die Website der Spendenaktion „Cash for kilometers“ aufrufen und Geld spenden: www.kinderkrebsstiftung.de/team-rynkeby/

Klinikgeschäftsführer Florian Kell zum Event: „Als Klinikgeschäftsführer und Familienvater liegt mir die Unterstützung dieser Charity-Aktion sehr am Herzen. Im Namen von Helios wünsche ich unserer Radfahrerin sowie allen anderen Fahrerinnen und Fahrern viel Spaß auf der Strecke durch die verschiedenen Länder und eine gute Ausdauer.“

Vor der Tour: Besuch im Klinikum

Vor der Tour besuchte Häcker mit anderen Fahrern des Team Rynkeby Berlin in ihren gelben Raddresses das Klinikum. Dr. Annette Günther, Zehlendorfer Standortleiterin des Helios-Pädiatrie-Zentrums Berlin, Prof. Dr. Torsten Bauer, Chefarzt der Lungenklinik Heckeshorn und Generalsekretär des Deutschen Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose sowie Prof. Dr. Holger Rüssmann, der Ärztliche Direktor des Klinikums, begrüßte das Team herzlich und wünschte alles Gute und keine platten Reifen. Tägliche Eindrücke von der aktuellen Tour gibt es auf dem offiziellen Instagram-Account von Team Rynkeby Berlin (@teamrynkebyberlin).

Über das Team Rynkeby

Das Team Rynkeby ist ein ursprünglich aus Dänemark stammendes Charity-Radsportteam. Im Jahr 2001 war ein Mitarbeiter der Firma Rynkeby Foods an COPD erkrankt – und um etwas für die Gesundheit zu tun, ist die Idee der Radtour nach Paris entstanden. 2002 startete die erste Tour mit elf Teilnehmern, und schnell ist daraus eine wohltätige Aktion zur Unterstützung von schwerkranken Kindern geworden. PM

Bild: Helios-Klinikum Emil von Behring