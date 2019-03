Monsieur Pierre geht online: Jetzt Freikarten gewinnen!

Gewinnen Sie 2 Freikarten für die Vorstellung von „Monsieur Pierre geht online“ in der Komödie am Kurfürstendamm im Schiller Theater.



In der leichtfüßigen Theaterfassung nach dem gleichnamigen Kinofilm von Stéphane Robelin brillieren Walter Plathe, Manon Straché, Jochen Schropp und Magdalena Steinlein – und kitzeln durch Irrungen und Verwirrungen die Lachmuskeln. Denn: Witwer Pierre wird von seiner Tochter überredet, sich mit der fabelhaften Welt des Internets zu beschäftigen.

Monsieur Pierre (Walter Plathe, l.) kennt den Unterschied zwischen Browser und Brause noch nicht.

Deswegen bekommt er Nachhilfe von Alex (Jochen Schropp).

Foto: Michael Petersohn (www.polarized.de).

Als Lehrer engagiert sie Alex (Jochen Schropp), einen erfolglosen Drehbuchautor und Freund ihrer Tochter Juliette (Magdalena Steinlein). Er soll Pierre mit der fabelhaften Welt des Internets vertraut machen. Das ungleiche Duo tut sich anfangs ziemlich schwer, doch dann stolpert Pierre ausgerechnet über ein Dating-Portal und nimmt Kontakt zu einer jungen Frau namens Flora63 auf. Wie einst Cyrano de Bergerac, gelingt es Pierre, mit romantischen Zeilen das Herz der jungen Frau zu erobern. Als Flora (Vanessa Rottenburg) eines Tages ein Rendezvous im wirklichen Leben vorschlägt, steht der alte Herr jedoch vor einem großen Problem: Im Internet chattet Monsieur Pierre nicht unter seiner wahren Identität, sondern unter der des sehr viel jüngeren Alex! Es beginnt eine Komödie der Irrungen und Wirrungen, bei der Pierre nicht nur seinen eigenen Beziehungsstatus gehörig durcheinander bringt …

Wir verlosen 3 x 2 Theaterkarten

Gewinnen Sie 1 x 2 Freikarten für die Vorstellung von „Monsieur Pierre geht online“ am Samstag, dem 30. März 2019, um 20 Uhr in der Komödie am Kurfürstendamm im Schiller Theater. Insgesamt verlosen wir 3 x 2 Freikarten.

Teilnehmen ist ganz einfach: Senden Sie bis zum 22. März 2019 eine E-Mail mit dem Kennwort „Monsieur Pierre“ an gewinnspiel@stadtblatt-online.de

Der Einsendeschluss ist der 22. März 2019, 23:59 Uhr



Teilnahmebedingungen und Informationen zum Gewinnspiel finden Sie hier (bitte hier klicken)

Text: PM / Bilder: Michael Petersohn (www.polarized.de