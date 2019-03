Auf zur ITB: Gewinnen Sie 2 Tickets für die Urlaubsmesse

Lernen Sie fremde Kulturen kennen und begegnen Sie Menschen aus aller Welt! Auf der ITB Berlin informieren Anbieter aus über 180 Ländern und Regionen über die schönsten Reiseziele in nah und fern.

Im Mittelpunkt der weltweit größten Reisemesse steht das offizielle Partnerland Malaysia. Das touristische Angebot Malaysias ist so vielfältig wie das Land an sich. Die Attraktionen reichen von Millionen Jahre alten Regenwäldern über Inseln und Strände bis hin zu Angeboten für Shopping- und Luxusurlaub. Zurzeit entstehen imposante Touristenattraktionen, wie das Resort Desaru Coast mit Wasserpark, die Golfplätze und das Konferenzzentrum in Johor, ein ultramoderner Komplex in der Küstenstadt Melaka und der 20th Century Fox World Themenpark in Genting Highlands. Neben Malaysia warten noch 10.000 weitere Aussteller mit tollen Angeboten und Geheimtipps für den Urlaub. Übrigens: Auf der ITB kann man sich nicht nur über die schönsten Destinationen und Hotels informieren, sondern den nächsten Urlaub gleich auch buchen.

Am 9. und 10. März 2019 öffnet die Messe auch für Privatbesucher. Highlights am ITB Wochenende finden Sie hier: www.itb-berlin.de/Besucher/Privatbesucher/

Gewinnen Sie 2 Tickets für die ITB

Wir verlosen 5 x 2 Tickets für den 9. oder 10. März 2019!

++++Das Gewinnspiel ist beendet. Vielen Dank für die zahlreiche Teilnahme.++++

Text: PM / Bilder: Uwe Venter