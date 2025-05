Kleinmachnow – Mann auf dem Rathausmarkt geschlagen – Staatsschutz ermittelt

Ein 26-jähriger Mann rief am Abend des 8. Mai die Polizei nach Kleinmachnow in den Adolf-Grimme-Ring, wie die Polizeidirektion West mitteilte. Den Angaben zufolge war er zuvor auf dem Rathausmarkt von einer Gruppe von fünf Jugendlichen angesprochen worden, die ihn nach seiner allgemeinen politischen Haltung fragten. Nachdem der Mann darauf geantwortet habe, sei er unvermittelt von den bisher unbekannten fünf Personen geschlagen und beleidigt worden. Er wurde leicht verletzt und ambulant von Rettungskräften versorgt. Die Polizei hat eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Aufgrund des hier anzunehmenden politischen Hintergrundes ermittelt der Staatsschutz in der Sache.

Foto: Pixabay.com