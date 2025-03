49ers wollen Revanche in Schwelm

Nach dem so wichtigen Heimsieg gegen den SC Rist Wedel am vergangenen Sonntag reisen die TKS 49ers mit gestärktem Selbstbewusstsein zum letzten weit entfernten Auswärtsspiel der Saison. Am 23. Spieltag der 2. BARMER Basketball Bundesliga ProB werden die 49ers von den EN Baskets aus Schwelm empfangen. Mit einem Sieg wäre man zwar noch abstiegsgefährdet, aber könnte einen bedeutenden Schritt nach vorne nehmen. Los geht es am Samstag um 19:30 Uhr.

Gegner am kommenden Spieltag sind die EN Baskets Schwelm, die aktuell eine schwierige Phase durchmachen. Die Westfalen mussten zuletzt fünf Niederlagen in Serie hinnehmen und sind mit einer Bilanz von zehn Siegen und zwölf Niederlagen auf den neunten Tabellenplatz abgerutscht. Doch die 49ers sind gewarnt: Im Hinspiel musste man sich den Schwelmern vor heimischem Publikum mit 77:92 geschlagen geben. Besonders Chris Frazier bereitete den Brandenburgern damals große Probleme. Mit 21 Punkten führte er seine Mannschaft zum verdienten Auswärtssieg. Doch es war nicht nur Frazier, sondern das gesamte Schwelmer Team, das an diesem Abend überzeugte. Auf Seiten der 49ers konnten im ersten Aufeinandertreffen vor allem Andrii Kozhemiakin (20 Punkte) und Yannick Hildebrandt (14 Punkte, 9 Rebounds) dagegenhalten und das Spiel lange offen gestalten. Am Ende setzte sich Schwelm jedoch souverän durch. Diesmal wollen die 49ers es besser machen und die aktuelle Schwächephase des Gegners nutzen. Der Schlüssel zum Erfolg wird erneut eine geschlossene Teamleistung sein, bei der jeder seinen Teil beiträgt. Mit dem Schwung aus den letzten Spielen und der richtigen Einstellung soll nicht nur die Revanche für das Hinspiel gelingen, sondern auch der neunte Saisonsieg eingefahren werden. Ein Erfolg in Schwelm könnte zudem wertvolle Punkte im Kampf um eine Platzierung im gesicherten Tabellenmittelfeld bringen. Die Voraussetzungen sind also klar. Wenn die 49ers konzentriert auftreten, als Team agieren und die Defensive stabil halten, stehen die Chancen auf einen weiteren Sieg gut. Jetzt gilt es, das Momentum zu nutzen und den nächsten Schritt in Richtung Saisonendspurt zu machen.

Foto: Fotofuzzi / TKS 49ers