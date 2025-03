Landkreis setzt klares Zeichen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung

Unter dem Motto „Menschenrechte für alle“ findet in diesem Jahr die Internationale Woche gegen Rassismus statt. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark setzt ein klares Zeichen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung. Am 21. März, dem Internationalen Tag gegen Rassismus lädt die Integrationsbeauftragte Mitarbeitende und Gäste zu einer informellen Gesprächsrunde von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr in die Cafeteria der Kreisverwaltung im Papendorfer Weg 1 in Bad Belzig ein.

Gemeinsam mit Vertretern der Regionalen Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie Brandenburg, des Vereins Löwenherz e.V. sowie der Koordinatorin für interkulturelle Zusammenarbeit geht es darum, über ein respektvolles und wertschätzendes, gesellschaftliches Miteinander und eine klare Haltung gegen Ausgrenzung und jegliche Form von Diskriminierung, somit auch gegen Rassismen in den Austausch zu gehen und Ideen zu entwickeln, wie man Rassismus entgegenwirken kann und die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren.

Landrat Marko Köhler sagt: „In der aktuell sehr angespannten politischen Situation im Land ist es wichtiger denn je eine demokratische Haltung zu zeigen und Solidarität mit Betroffenen Ausdruck zu bringen. Rassismus im Alltag stellt ein erhebliches Problem dar. Zum Beispiel durch Vorurteile gegenüber Andersgläubigen oder Personen mit anderer Nationalität, entsteht ein sozialer Kontrast, der die Bevölkerung stets weiter auseinanderbringt. Der Schutz der Würde eines jeden Menschen ist elementar, daher nehme ich dieses Thema sehr ernst und halte den Internationalen Tag gegen Rassismus für sehr wichtig, um auf diese Probleme in der Gesellschaft hinzuweisen.“

Auf der Kreistagssitzung am 13. März wurde der Integrationsbeirat vom Kreistag berufen. Er hat die Aufgabe die besonderen Belange und Interessen der Migranten und Migrantinnen in die kommunalpolitischen Prozesse einzubinden.

