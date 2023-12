„Zukunftspreis Brandenburg“ 2023 verliehen

Sechs Unternehmen wurden am 1. Dezember mit dem wichtigsten Wirtschaftspreis des Landes, dem „Zukunftspreis Brandenburg“ 2023, ausgezeichnet. Sie überzeugten die hochkarätig besetzte 16-köpfige Jury von ihren besonderen Leistungen für die brandenburgische Wirtschaft. Brandenburgs Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke gratulierte den Gewinnern im Holiday Inn Berlin Airport Conference Centre in Schönefeld.

Kein anderer Preis steht für die Vielfalt der kleinen und mittleren Unternehmen wie der 2004 ins Leben gerufene Wettbewerb der Industrie- und Handelskammern und der Handwerkskammern. Das zeigen die diesjährigen Gewinner. Sie produzieren und liefern Spezialgläser und außergewöhnliche Fliesen, sie lassen Wohnhäuser leicht erscheinen und sichern diese gegen Blitz- und Einbruchsgefahren, sie erzeugen Wärme aus Eis und verwerten Abfälle zu neuen Produkten.

Die sechs Preisträger (Helmut Magdeburg GmbH aus Oranienburg, Tinglev Elementfabrik GmbH aus Altlandsberg, Gas Neumann Versorgungstechnik GmbH aus Bestensee, TILSE GmbH aus Nennhausen OT Liepe, GOLEM – Kunst und Baukeramik GmbH aus Jacobsdorf OT Sieversdorf und BOSIG Baukunststoffe GmbH aus Elsterwerda) erwirtschafteten im Jahr 2022 einen Umsatz von mehr als 73 Millionen Euro. Sie beschäftigen rund 530 Frauen und Männer und bilden über 45 junge Menschen aus. In mehreren Runden setzten sich die Gewinner insgesamt 104 Bewerber durch. Das waren so viele, wie seit 2016 nicht mehr. Der Zukunftspreis Brandenburg würdigt besondere unternehmerische Leistungen. Und damit Beispiele, die Mut machen: kreative, aktive und innovative Unternehmerinnen und Unternehmer, die auch in schwierigen Zeiten die Ärmel hochkrempeln und in die Zukunft investieren.

Ministerpräsident Woidke: „Die Preisträger entwickeln zukunftsweisende Produkte und Verfahren, bieten ganz besonders gute Berufsausbildungen an oder machen mit einer außergewöhnlichen Unternehmensführung auf sich aufsech merksam. Ich freue mich, dass der Zukunftspreis seit vielen Jahren das richtige Format bietet, um diese ganz besonderen Unternehmerinnen und Unternehmer aus Brandenburg ins Rampenlicht zu holen. Ohne sie gäbe es keine Lösungen für unsere Probleme, keine innovativen Produkte, keine praktischen Impulse. Sie übernehmen Verantwortung. Sie gestalten Zukunft – dafür danke ich ihnen. Es ist unseren tatkräftigen Unternehmerinnen und Unternehmern zu verdanken, dass sich die brandenburgische Wirtschaft bemerkenswert entwickelt hat. 2022 hatten wir sogar das höchste Wirtschaftswachstum unter den deutschen Flächenländern. Mit Beständigkeit und Streben nach Exzellenz bringen unsere Unternehmerinnen und Unternehmer unsere Wirtschaft und Gesellschaft voran.“

Hintergrund:

Zu den Unterstützern und Partnern des wichtigsten Wirtschaftspreises in Brandenburg zählen die sechs Wirtschaftskammern – IHKs und HWKs – sowie namhafte Institutionen und Unternehmen wie die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB), die Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB), die Deutsche Bank, die Bürgschaftsbank Brandenburg, die EWE AG sowie die Agenturen für Arbeit Eberswalde, Frankfurt (Oder), Potsdam und Neuruppin.

Bild: Handwerkskammer Potsdam