Literaturnobelpreisträgerin Lagerlöf in Kleinmachnow

Am 29. November findet ab 18:00 Uhr in der Neuen Kirche Kleinmachnow eine musikalische Lesung „für Menschen von 7 bis 107 Jahren” statt. Das Ensemble Nordklang präsentiert Selma Lagerlöfs „Der Weihnachtsgast“.

In Selma Lagerlöfs Geschichte „Der Weihnachtsgast“ bittet der heimatlose Flötenspieler Rüster am Vortag des Heiligen Abend auf dem Herrenhof Löfdala um Unterkunft. Er platzt mitten hinein in die Festvorbereitungen. Hausfrau und Dienerschar sind in Hast und Eile. Im kalten Schuppen wird das Fleisch gesalzen und im Brauhaus das Bier gebraut. Bitterkalt ist es. Jeder hilft nach Kräften, damit der Zauber der Heiligen Nacht sich entfalten kann. Aber als nun Rüster kam, fand der ganze Haushalt von Löfdala, dass Weihnachten verdorben war. Doch als der unerwünschte Gast am nächsten Tag im Schneesturm abfährt, beginnt man sich nach wenigen Stunden um ihn zu sorgen. Jetzt will erst recht keine Freude aufkommen an diesem Weihnachtstag.

Mit einem facettenreichen Instrumentarium aus Geige, Mittelalterfidel, Orgel, Nyckelharpa, Flöte, und Trommel untermalen nordische Weihnachtslieder die berührende Erzählung der Literaturnobelpreisträgerin Selma Lagerlöf. Das Ensemble Nordklang besteht aus Bettina Mros (Violine, Fidel), Claudia Deglau (Lesung und Gesang) sowie Jürgen Motog (Orgel, Nyckelharpa, Flöte, Kantele etc.). Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.

Fotos: Miriam Püschel