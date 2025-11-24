Kleinmachnow klingt! – Vier Chöre, ein Abend, ein Konzert

Die Neue Kirche in Kleinmachnow war am 22. November bis auf den letzten Platz gefüllt, als sich erstmals vier Kleinmachnower Chöre zu einem gemeinsamen Konzert unter dem Titel „Kleinmachnow klingt!“ versammelten.

Die Klangfischer, die VocaLadies, der Seniorenchor Kleinmachnow und die swinging hearts präsentierten ein abwechslungsreiches Programm, das die musikalische Vielfalt und Lebendigkeit der Kleinmachnower Chorlandschaft eindrucksvoll widerspiegelte. Jeder Chor brachte seine individuelle Klangfarbe und sein eigenes Repertoire ein – unterschiedlich in Stil und Stimmung, und getragen von spürbarer Freude am gemeinsamen Singen.

Höhepunkt des Abends war das gemeinsame Finale, bei dem rund 120 Sängerinnen und Sänger aller Ensembles gemeinsam auftraten. Das Publikum bedankte sich mit lang anhaltendem Applaus für dieses eindrucksvolle Gemeinschaftserlebnis.

Das Konzert wurde auf Initiative und unter der organisatorischen Leitung der swinging hearts realisiert.

Foto: Thomas-Blumrich-Kleinmachnow